El futuro de Julián Álvarez se ha convertido en uno de los grandes focos de tensión del cierre del mercado. El delantero argentino quiere cambiar de escenario, pero las alternativas que han aparecido hasta ahora no terminan de encajar. El Atlético de Madrid no contempla facilitar su salida y, al mismo tiempo, las dos vías que podrían haber abierto una puerta —Barcelona y Arsenal— se encuentran prácticamente bloqueadas.

La situación es especialmente delicada porque el deseo del futbolista de abandonar el conjunto rojiblanco ya es público. Álvarez manifestó primero de manera privada, al finalizar la temporada anterior, su intención de ser traspasado y posteriormente hizo explícita esa postura durante el Mundial.

El problema es que el Atlético ha adoptado una posición firme: no negociará el traspaso con el Barcelona. La única manera de que el delantero pueda vestir de azulgrana sería que el club catalán abonara los 500 millones de euros correspondientes a su cláusula de rescisión, una posibilidad que está completamente fuera de los parámetros de una operación convencional.

Barcelona, una puerta cerrada

El interés de Álvarez por jugar en el Barcelona no es un secreto, pero el Atlético ha dejado claro que no piensa reforzar a uno de sus posibles rivales directos.

La postura cuenta con el respaldo de las principales figuras de la estructura rojiblanca, entre ellas Miguel Ángel Gil, Enrique Cerezo y Mateu Alemany. Por eso, cualquier intento de encontrar una fórmula negociada con el Barcelona parece condenado al fracaso.

La situación ha provocado incluso una reacción negativa de parte de la afición. Álvarez recibió pitos en el Metropolitano después de que su deseo de salir trascendiera públicamente. El delantero se encuentra, por tanto, en una posición complicada: quiere marcharse, pero el club que posee sus derechos no está dispuesto a abrirle la puerta.

Arsenal: una alternativa que tampoco despega

La otra posibilidad que ha aparecido es el Arsenal, cuyo entrenador, Mikel Arteta, recibiría al argentino con los brazos abiertos. Sin embargo, el interés deportivo no ha sido suficiente para convertir la operación en una realidad.

Las conversaciones entre Arsenal y Atlético no han permitido alcanzar un acuerdo. Según la información proporcionada, desde Londres no se ha planteado una oferta superior a los 150 millones de euros que, en su momento, sí estuvo dispuesto a pagar el Real Madrid.

Además, una de las fórmulas planteadas tampoco convenció al Arsenal: la inclusión de Viktor Gyökeres como parte de la operación no contó con el visto bueno del club inglés.

Hay otro elemento importante: el propio Álvarez tampoco parece especialmente seducido por la posibilidad de regresar a Inglaterra. El argentino ya conoce la Premier League por su etapa en el Manchester City y actualmente prefiere permanecer en España.

A esto se suman las dificultades relacionadas con los visados y la posibilidad de mantener a su familia cerca, factores que hacen todavía menos atractiva una nueva experiencia en Inglaterra.

Simeone intenta reconstruir el escenario

Mientras la situación contractual permanece bloqueada, el Atlético intenta resolver el problema desde el terreno deportivo.

Diego Simeone ya había adelantado que, después de que el club decidiera no aceptar la salida del delantero, le tendería la mano para ayudarlo a recuperar su mejor versión. El vestuario también ha cerrado filas alrededor del argentino, con Jan Oblak ejerciendo como una de las voces que ha transmitido públicamente el respaldo de sus compañeros.

El propio club ha intentado normalizar la situación. Un ejemplo ocurrió después del último partido, cuando se recomendó a Álvarez que no se acercara a la grada para evitar que los pitos terminaran agravando todavía más el ambiente.

La referencia que aparece en el entorno rojiblanco es la de Antoine Griezmann, quien en el pasado logró revertir una situación complicada con la afición hasta recuperar su relación con el Metropolitano. El Atlético parece confiar en que Álvarez pueda recorrer un camino similar.

Una semana decisiva

El mercado todavía no ha terminado y queda una última semana para que aparezca un giro inesperado. Pero, con las condiciones actuales, el panorama es bastante claro.

Barcelona no puede negociar con el Atlético salvo que esté dispuesto a pagar una cláusula de 500 millones; Arsenal no ha alcanzado las condiciones económicas que exige el conjunto madrileño y el propio jugador tampoco parece tener especial interés en regresar a Inglaterra.

Por eso, Julián Álvarez se encuentra en una situación paradójica: su deseo de marcharse es evidente, pero ninguna de las vías existentes ofrece una salida viable.

La última palabra, al menos por ahora, la tiene el Atlético. Y en el Metropolitano el mensaje continúa siendo inequívoco: Julián Álvarez no está en venta. La próxima semana determinará si esa postura termina imponiéndose definitivamente o si alguna maniobra de última hora consigue cambiar un escenario que, a día de hoy, parece completamente bloqueado.