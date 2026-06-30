Nagelsmann se niega a dimitir El seleccionador alemán lanzó un mensaje desafiante y le pasó toda la presión a los directivos tras la histórica eliminación mundialista: "Si no me quieren, tienen que decírmelo; yo quiero continuar".

La histórica debacle de la Selección de Alemania en la Copa del Mundo de la FIFA 2026 ha trasladado de inmediato la crisis desde el césped del Estadio de Boston hasta los despachos de la Federación Alemana de Fútbol (DFB). Lejos de asumir una postura de sumisión o de presentar una renuncia automática tras la humillante caída en la tanda de penales ante Paraguay, el director técnico Julian Nagelsmann ha optado por blindarse y emitir un mensaje de absoluta rebeldía de cara a su continuidad en el banquillo.

El estratega de 38 años utilizó los micrófonos de la prensa internacional y los reportes compartidos por el especialista en el mercado de piernas, Fabrizio Romano, para lanzar una declaración de intenciones directa e inflexible hacia los altos mandos del balompié germano:

“Estoy disponible para quedarme si eso es lo que quiere la DFB. Si no me quieren, tienen que decírmelo. Yo quiero continuar. Estaría encantado de preparar los próximos procesos para la Eurocopa y la Nations League. Si ellos no quieren que lo haga, tienen que expresarlo abiertamente”, sentenció Nagelsmann con firmeza.

Al fijar esta postura pública, el extécnico del Bayern Múnich ha evitado de forma inteligente colgarse la etiqueta de culpable absoluto, obligando de forma explícita a que los directivos de la federación asuman el millonario costo financiero y la presión mediática que significaría decretar su destitución fulminante en el corto plazo.

Críticas feroces de la prensa y vestidor roto

Las declaraciones de Nagelsmann se producen en medio de una atmósfera sumamente tóxica y hostil en territorio teutón. Los principales rotativos de Alemania, encabezados por el diario Bild, han catalogado la eliminación en la ronda de 32 como “otra pesadilla vergonzosa para el fútbol nacional”, otorgándole al timonel la peor calificación de rendimiento posible y describiendo el juego de la Mannschaft durante todo el certamen norteamericano como “lento, aburrido y completamente apático”.

La realidad estadística respalda el enfado de los aficionados: Alemania ha acumulado de forma consecutiva tres Copas del Mundo para el olvido (quedándose en fase de grupos en 2018 y 2022, y tropezando ahora en los dieciseisavos de final en 2026). El propio seleccionador reconoció con amargura el declive estructural de su nación en el mapa de élite mundial: “Si sales eliminado tras la primera fase eliminatoria, no es suficiente para el fútbol alemán. Esta es la tercera eliminación consecutiva, por lo que ya no formamos parte de los equipos de primera clase mundial”, admitió con resignación.

La DFB ante una encrucijada millonaria

Con la conferencia de prensa de este martes cancelada por motivos de fuerza mayor y la opinión pública exigiendo cambios estructurales de fondo —con el nombre de Jürgen Klopp sonando con fuerza desde los estudios de televisión—, las próximas horas serán determinantes en Frankfurt.

La directiva de la DFB se encuentra analizando detenidamente el impacto contractual del seleccionador antes de emitir un comunicado oficial. Lo único cierto es que Julian Nagelsmann ha dejado en claro que no es un entrenador que huya ante las tempestades, y si el gigante de Europa pretende cambiar de rumbo, tendrá que despedirlo cara a cara.