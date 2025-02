Junior vs. Once Caldas: Alineaciones y análisis del partido por la Liga BetPlay Dimayor El ‘Tiburón’ busca volver al triunfo ante un Once Caldas motivado por su última victoria.

Escuchar la noticia Escuchar la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio Junior de Barranquilla y Once Caldas se enfrentan en un nuevo compromiso del Torneo Apertura de la Liga Colombiana. El equipo barranquillero llega con la necesidad de sumar de a tres luego de un empate sin goles frente a Unión Magdalena, mientras que el ‘Blanco Blanco’ viene de conseguir una victoria clave por 2-1 ante Atlético Bucaramanga, resultado que le dio confianza de cara a este encuentro. ¡🎉⚽️ Hoy es día de fútbol y celebración! No solo vamos por la victoria, ¡sino que también festejamos el partido número 100 de JORGE CARDONA con nuestro equipo! 🔥🙌 ¡Gracias por sentir estos colores! 💚🤍♥️#ElOnceEsTodo #OnceCaldas pic.twitter.com/EqpbnliXMp — 🏆 Once Caldas DAF ⭐️⭐️⭐️⭐️ (@oncecaldas) February 13, 2025 Posibles alineaciones Junior de Barranquilla: Martínez; Guerrero, Cuenu, Javier Báez, Rivera; Navia, Moreno, Vélez; Chara, Bacca y Rodríguez. Once Caldas: Aguirre; Cuesta, Cardona, Malagón, Patiño; García, Rojas, Contreras; Barrios, Beltrán y Moreno. Junior quiere hacerse fuerte en casa El conjunto dirigido por Arturo Reyes necesita con urgencia una victoria para no perder terreno en la tabla de posiciones. Aunque Junior ha mostrado solidez defensiva, su falta de efectividad en ataque ha sido un problema en los últimos encuentros. Con la presencia de Carlos Bacca y la creatividad de Chara, el equipo intentará romper la sequía goleadora y darle una alegría a su afición en el Estadio Metropolitano. Once Caldas llega con confianza Por su parte, Once Caldas buscará aprovechar el envión anímico de su último triunfo y sacar un buen resultado en Barranquilla. El equipo manizaleño ha demostrado ser un conjunto ordenado y con buen manejo del balón, algo que intentará plasmar en el juego para contrarrestar el potencial ofensivo del Junior. La velocidad de Beltrán y la capacidad goleadora de Moreno serán claves para las aspiraciones del visitante. 🔥⚽️ ¡PRÓXIMO PARTIDO! ⚽️🔥 🆚 @JuniorClubSA

📍 Metropolitano

🕡 6:10 pm 💥🔥 ¡No te lo pierdas, porque vamos por la victoria💪#ElOnceEsTodo #OnceCaldas pic.twitter.com/jidaLuPCTY — 🏆 Once Caldas DAF ⭐️⭐️⭐️⭐️ (@oncecaldas) February 11, 2025 Pronóstico del partido Las predicciones apuntan a Junior como favorito, con un 66% de probabilidades de victoria, mientras que el empate tiene un 5% y una victoria de Once Caldas se estima en 29%. Se espera un partido intenso, con Junior intentando imponer condiciones desde el inicio y Once Caldas buscando sorprender con transiciones rápidas. Para el equipo barranquillero, ganar en casa es fundamental, pero el ‘Blanco Blanco’ ha demostrado que puede complicar a cualquier rival. ¿Podrá Junior cortar su mala racha o Once Caldas dará la sorpresa en Barranquilla?