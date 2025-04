Este domingo, Juventus y Monza se verán las caras en un enfrentamiento determinante en la Serie A. Con objetivos muy distintos pero la misma urgencia de sumar, ambos entrenadores ya definieron las formaciones que saltarán al césped del Allianz Stadium. El equipo de Turín quiere olvidar rápidamente su reciente tropiezo, mientras que Monza encara el desafío en un momento de reconstrucción y reflexión.

Tras la dolorosa caída en Parma, Igor Tudor ha decidido mantener su estructura táctica de tres centrales, apostando por un esquema 3-4-2-1 que privilegia la tenencia y el desequilibrio en ataque. Sin embargo, Juventus deberá afrontar el encuentro con varias bajas sensibles que obligan a ajustar piezas en todas las líneas.

Alineación confirmada de Juventus:

Jugadores suplentes: Mattia Perin, Alberto Costa, Francisco Conceição, Vasilije Adžić, Timothy Weah, Carlo Pinsoglio, Douglas Luiz, Nicolò Savona, Jonas Rouhi, Samuel Mbangula.

Bajas confirmadas: Dusan Vlahović, Teun Koopmeiners, Federico Gatti, Juan Cabal, Bremer, Arkadiusz Milik.

La presencia de Di Gregorio bajo los tres palos y el liderazgo ofensivo de Kolo Muani y Yıldız serán fundamentales para intentar superar a un Monza que buscará cerrarse en defensa.

Alessandro Nesta sabe que su equipo atraviesa un momento delicado, con el descenso prácticamente consumado. Aun así, el técnico no renuncia a su idea futbolística y planteará un 3-5-2 que buscará cerrarle los espacios a la Juventus y aprovechar alguna oportunidad de contragolpe.

Alineación confirmada de Monza:

Jugadores suplentes: Arvid Brorsson, Stefan Leković, Kacper Urbanski, Stefano Sensi, Omari Forson, Semuel Pizzignacco, Tomás Palacios, Andrea Petagna, Kevin Martins, Andrea Mazza, Samuele Vignato, Patrick Ciurria.

Bajas confirmadas: Armando Izzo, Danilo D’Ambrosio, Matteo Pessina, Keita Baldé, Roberto Gagliardini, Kevin Zeroli, Silvere Ganvoula.

Monza presentará una defensa reforzada con cinco hombres, priorizando el orden y la recuperación para resistir los embates de los locales.

📺🌎 Where to watch #JuventusMonza on tv in Italy and abroad ➡️ https://t.co/Ia7aWFgw16 ⚪🔴#ACMonza #Wheretowatch #SerieAEnilive #DAZN #SkySport pic.twitter.com/gpJgaQYvdv

— AC Monza (@ACMonza) April 27, 2025