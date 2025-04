Juventus vs Monza: Dónde ver, cómo llegan los equipos y analisis El equipo de Igor Tudor necesita una victoria urgente para mantenerse en la pelea por la Champions League, mientras Monza ya proyecta su futuro en la Serie B.

La Juventus sufrió un inesperado golpe en su última presentación y ahora debe corregir el rumbo si quiere asegurar su presencia en la próxima edición de la Liga de Campeones de Europa. La derrota por la mínima ante Parma encendió las alarmas en Turín, mientras que Monza llega al duelo en plena crisis, pensando más en el futuro que en el presente.

Un tropezón inesperado que golpeó fuerte

La ilusión de Juventus de afianzarse en los puestos de Champions duró apenas una jornada. Bajo la dirección de Igor Tudor, el equipo cayó sorpresivamente ante el modesto Parma. El gol del triunfo fue obra de Pellegrino, quien superó en el salto a Kelly justo antes del descanso para firmar el único tanto del encuentro.

Tras el partido, Tudor reconoció las falencias de su equipo:

“Queríamos ganar, pero el rival nos superó en intensidad durante el primer tiempo.”

“En la segunda mitad jugamos mejor, pero nos faltó agresividad y eficacia en el último tercio.”

“Hemos trabajado duro, probamos con dos delanteros, pero no fue suficiente.”

“Los cambios funcionaron, pero cuando se está tanto tiempo cerca del área rival, hay que concretar.”

El técnico croata se mostró autocrítico pero optimista: “Este resultado debe ser una lección. Nos falta fortaleza mental para mantener la intensidad los 90 minutos. No me preocupa la tabla, me motiva. Necesitamos ser más cínicos, más ‘italianos’, y cometer menos errores.”

El futuro inmediato: cambios tácticos y dudas en el once

De cara al partido contra Monza, la prensa italiana anticipa que Tudor apostará nuevamente por un esquema 3-4-2-1, buscando mayor solidez en el fondo y profundidad en ataque. Sin embargo, hay incertidumbre respecto a la presencia de dos piezas clave: Teun Koopmeiners y Dušan Vlahović arrastran molestias y podrían quedar fuera del equipo titular.

Monza piensa más allá de la temporada

Monza, por su parte, atraviesa su propio calvario. La reciente caída en casa frente a Napoli los dejó al borde del descenso. Lejos de centrarse en la lucha por la permanencia, el club ya proyecta una reestructuración profunda de cara a la próxima temporada.

Adriano Galliani, director ejecutivo del club, trabaja en la renovación:

Alessio Dionisi suena como el principal candidato para dirigir al equipo, aunque también figuran Andrea Pirlo, Alberto Gilardino y Fabio Pecchia como opciones.

Matteo Pessina sería ratificado como capitán.

Se planea una venta masiva de jugadores como Dani Mota, Kyriakopoulos, Carboni y Caprari para recaudar fondos.

Otros futbolistas como Pizzignacco, Brescianini, Churria, Colombo, Martins, Forson, Izzo, Caldirola, Petagna, Birindelli y Ghanbula serán evaluados.

En declaraciones recientes, Alessandro Nesta, actual entrenador de Monza, admitió: “Nuestro objetivo es no convertirnos en el peor equipo en la historia de la Serie A. La próxima temporada será clave para Monza, con una profunda revolución.”

Lo que está en juego: más que tres puntos

La necesidad de ganar para Juventus va mucho más allá del orgullo deportivo. El club necesita asegurar su clasificación a la próxima Champions League no solo por prestigio, sino también por razones económicas. Una nueva ausencia en la máxima competencia continental pondría en riesgo la viabilidad de incorporar refuerzos de nivel y podría obligar a vender a jóvenes promesas como Kenan Yildiz, señalado como el “próximo Del Piero”.

La camiseta número diez no es casualidad. El futuro de Yildiz y de otros talentos emergentes dependerá en gran medida de lo que suceda en los próximos partidos.

Una oportunidad de reivindicación y un duelo con mucho en juego

Para Juventus, el duelo ante Monza representa la oportunidad perfecta para dejar atrás el amargo sabor de la derrota frente a Parma. No solo deben ganar: deben hacerlo con autoridad, mostrando carácter y determinación. Para Monza, en cambio, el partido es una prueba de orgullo en medio de un contexto difícil.

En Turín, todo apunta a una jornada de alta tensión, donde ambos equipos buscarán, cada uno a su manera, dar un paso firme hacia sus respectivos objetivos.