El arbitraje de la CONCACAF y el balompié latinoamericano vivirán una jornada de orgullo histórico en la Copa del Mundo de la FIFA 2026. La Comisión de Árbitros de la FIFA anunció de forma oficial que la colegiada mexicana Katia García ha sido designada como la jueza central para impartir justicia en el crucial duelo del Grupo F entre las selecciones de Túnez y Países Bajos, programado para este jueves 25 de junio en el Children’s Mercy Park de Kansas City.
Con este nombramiento, la nacida en la Ciudad de México el 1 de septiembre de 1992 inscribirá su nombre en letras doradas en los anales del deporte rey al transformarse en la tercera mujer en la historia en dirigir un partido oficial de una Copa del Mundo masculina de mayores. García emula el camino internacional que inauguró la francesa Stéphanie Frappart en Qatar 2022 (durante el choque entre Alemania y Costa Rica) y que dio continuidad la estadounidense Tori Penso el pasado jueves en la presente edición de 2026 en el enfrentamiento entre República Checa y Sudáfrica.
Para este reto de alta envergadura, Katia García comandará una terna arbitral de carácter internacional, estando auxiliada en las bandas por su compatriota Sandra Ramírez como primera asistente, el español José Enrique Naranjo como segundo asistente, y teniendo al paraguayo Juan Gabriel Benítez ejerciendo las funciones de cuarto árbitro.
Un currículum de élite y experiencia probada
La oportunidad dorada para la silbante mexicana no es una casualidad, sino el fruto de una trayectoria impecable devorando escenarios de máxima presión. García ya presume en su hoja de vida registros de enorme trascendencia profesional:
- Pionera en CONCACAF: Se convirtió en la primera mujer en toda la historia en dirigir un partido oficial de la Copa de Oro masculina.
- Liga MX: Rompió paradigmas locales al establecerse como la segunda mujer en fungir como árbitra central en la primera división del fútbol masculino de México.
- Escenario Internacional: Registra experiencia de primera línea tras pitar en la Copa Mundial Femenina de la FIFA Australia/Nueva Zelanda 2023 y en los Juegos Olímpicos de París 2024.
En lo que va de esta cita norteamericana, Katia ya había venido aclimatándose al ritmo de juego tras cumplir de gran manera con la función de cuarta oficial en tres partidos de alto calibre en la fase de grupos: Países Bajos contra Japón, Inglaterra frente a Croacia y el electrizante Estados Unidos ante Australia.
Cartelera de designaciones para una jornada crucial
El anuncio de la FIFA también trajo consigo el desglose de los jueces asignados para el resto de los vibrantes compromisos que cerrarán los sectores este jueves 25 de junio:
Tori Penso (EE. UU.): Tras su gran debut en el Grupo A, la norteamericana recibió el voto de confianza para pitar el trascendental choque del Grupo E entre Ecuador y Alemania en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.
Iván Barton (El Salvador): El silbante centroamericano —quien estuvo en el ojo del huracán tras mostrarle una tarjeta roja directa al paraguayo Miguel Almirón por un reclamo tapándose la boca— comandará las acciones en el decisivo Japón vs. Suecia.
Clément Turpin (Francia): El experimentado árbitro europeo será el encargado de pitar el friccionado duelo entre Paraguay y Australia.
Mustapha Ghorbal (Argelia): El africano asumirá la responsabilidad de llevar a buen puerto el picante careo entre Turquía y los Estados Unidos.