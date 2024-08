Kevin Durant, estrella de los Phoenix Suns y reciente medallista de oro en los Juegos Olímpicos de París 2024, ha dado un nuevo paso en su carrera, pero esta vez fuera de las canchas de baloncesto. Durante su estadía en la capital francesa, Durant concretó la adquisición de un paquete minoritario de acciones del Paris Saint-Germain (PSG), según informó el diario L’Équipe.

