Ibrahima Konaté vivió este jueves uno de los días más importantes de su carrera al ser presentado oficialmente como nuevo jugador del Real Madrid. El defensa francés acudió a la Ciudad Real Madrid, donde fue recibido por el presidente Florentino Pérez y formalizó un vínculo que lo mantendrá en el club blanco durante las próximas cuatro temporadas, hasta el 30 de junio de 2030.

El acto tuvo un componente especialmente simbólico. Después de firmar su contrato en la sala de juntas, Konaté posó junto a Florentino Pérez y las 15 Copas de Europa conquistadas por el Real Madrid, una imagen que resume la magnitud del club al que acaba de incorporarse.

El central también recibió una réplica del estadio Santiago Bernabéu, un reloj y una camiseta personalizada con su nombre y el dorsal 16. En la ceremonia estuvo presente además el presidente de honor del club, José Martínez ‘Pirri’.

Para Konaté, la llegada al Madrid representa el cumplimiento de un sueño que comenzó mucho antes de convertirse en futbolista profesional. El internacional francés recordó que la primera camiseta de fútbol que tuvo fue precisamente la del Real Madrid, un regalo de su hermano mayor.

“Desde ese momento siempre he soñado con jugar en este fantástico equipo”, explicó el defensa, quien también dejó claro que conoce las exigencias asociadas a vestir la camiseta blanca.

“Sé que el club tiene expectativas muy altas para cualquiera que lleve esta camiseta y estoy aquí para luchar por este equipo con todo dentro y fuera del campo”, afirmó.

Una Champions que todavía le duele

El recorrido de Konaté hacia Madrid tiene además una particular conexión con la historia reciente de la Liga de Campeones.

Durante su presentación, el francés reconoció que se siente especialmente bien al contemplar las Copas de Europa del club, aunque existe una que observa con sentimientos diferentes: la conquistada por el Real Madrid en París en 2022.

En aquella final, Konaté pertenecía al Liverpool, precisamente el equipo que cayó ante el conjunto madridista.

“Solo lo siento por una, la de París 2022, porque yo jugaba en el Liverpool en ese momento y el Madrid ganó otra vez esa Champions League”, comentó.

Ahora tendrá la oportunidad de intentar conquistar ese trofeo con el mismo club que aquella noche se impuso al equipo inglés.

“Quiero ser parte de la historia del Real Madrid y deseo ganar títulos, ganar la Champions con este equipo y ser parte de su historia para siempre”, expresó.

El defensa incluso cerró su intervención con un mensaje en español para agradecer al presidente y a todas las personas que hicieron posible su llegada: prometió darlo todo por la camiseta.

Un fichaje sin costo de traspaso, pero con un salario importante

La operación encaja en una estrategia que el Real Madrid ha utilizado en los últimos años: incorporar futbolistas de primer nivel como agentes libres cuando finalizan sus contratos.

Konaté llega procedente del Liverpool sin que el Madrid tenga que pagar un traspaso, al no haber renovado su vínculo con el conjunto de Anfield. El club ya había recurrido a una fórmula similar en incorporaciones como Antonio Rüdiger, David Alaba, Trent Alexander-Arnold y Kylian Mbappé.

La ausencia de una indemnización por traspaso, sin embargo, suele estar acompañada por condiciones económicas importantes para el jugador. Según la información publicada por AS, Konaté percibirá alrededor de 22 millones de euros brutos por temporada, situándose en uno de los escalones salariales altos de la plantilla.

La firma oficial de este jueves simplemente formalizó el acuerdo previamente alcanzado para las cuatro temporadas.

Ahora empieza la competencia por la titularidad

Con el contrato firmado, el siguiente desafío para Konaté será deportivo. Su llegada aumenta las alternativas de Xabi Alonso en el centro de la defensa y abre una competencia directa por los puestos del once.

El francés se juega la titularidad con Dean Huijsen, especialmente de cara al partido de este sábado en Cornellà. Su experiencia internacional y su recorrido en el Liverpool le otorgan un perfil de jerarquía, pero deberá demostrar sobre el terreno de juego que merece hacerse con un puesto desde el comienzo.

Para el Real Madrid, incorporar a un defensa internacional de 27 años sin pagar traspaso supone además reforzar una posición fundamental pensando no solo en la temporada actual, sino en un proyecto que tiene horizonte hasta 2030.

Konaté ya cumplió la primera parte de su sueño: ponerse la camiseta que recibió de niño y entrar oficialmente en la estructura del club que tantas veces admiró desde lejos. Ahora comienza la parte más exigente: ayudar al Real Madrid a seguir ampliando una historia europea que, como pudo comprobar durante su presentación, ya cuenta con 15 Copas de Europa.