En la antesala del estreno del Real Madrid en la fase de grupos de la UEFA Champions League frente al Inter de Milán en el Estadio Santiago Bernabéu, Kylian Mbappé compareció ante los medios de comunicación en la sala de prensa de Valdebebas. Lejos de esquivar las controversias o adoptar un tono conciliador, el astro francés mostró su faceta más frontal y desafiante, abordando de lleno la carrera por el Balón de Oro, los cuestionamientos hacia su compromiso defensivo y las comparaciones con el París Saint-Germain.
La gala del Balón de Oro tendrá lugar el próximo 26 de octubre en Londres. Con aspirantes señalados en la discusión como Harry Kane, Rodrigo Hernández, integrantes del PSG y el propio futbolista galo, Mbappé no dudó en poner en valor los hitos logrados a lo largo del año.
“He hecho mucha historia este verano”
Al ser consultado sobre las palabras de su técnico José Mourinho, quien abrió la campaña apuntando que “el mejor sabemos dónde está”, y si se considera con méritos para alzar el trofeo individual, Mbappé no titubeó:
“Yo pienso que cuando juegas para el Real Madrid, que es el mejor club del mundo, de manera natural la gente te asocia a este tipo de premios. Claro que hay mucha gente que, cuando la veo en la calle, me habla del Balón de Oro. Claro que yo he hecho mucha historia este verano en la competición más importante del deporte. Tengo la sensación de que es un buen año para eso, pero queda mucho tiempo y los periodistas son quienes van a votar pensando en quién es el mejor jugador del mundo”.
Al cuestionarle si en el fuero interno se siente el mejor futbolista del planeta, el delantero sonrió antes de replicar con serenidad: “Yo siempre, pero es algo muy personal. Es posible que haya gente aquí que piense que soy el mejor del mundo y otros que no. No pienso que deba ser un debate donde todos tengan que pensar igual que yo”.
Réplica a la defensa y recado al París Saint-Germain
Uno de los momentos más tensos de la rueda de prensa ocurrió cuando fue confrontado sobre si debe aumentar su sacrificio en las labores de presión y repliegue defensivo. Visiblemente incómodo con el señalamiento individual, Kylian cortó de raíz:
“¿Sólo yo y Vinicius?”, cuestionó. “Claro que tenemos que mejorar, es algo completamente natural. Pero yo puedo decir que meto más goles que los del PSG y que ellos deben meter más goles. Debo ser inteligente y decir que debo mejorar, aunque hago cosas que los otros no. Es un debate sin fin. Todos debemos mejorar en este aspecto y también con el balón”.
Asimismo, restó importancia a los comentarios malintencionados que asocian el éxito reciente del conjunto parisino en la Champions League con su salida del Parque de los Príncipes: “Es un análisis más, como tantos. Al final, hablar de mí vende mucho y lo acepto, es normal”.
Compatibilidad táctica, goles y la exigencia de Mourinho
Respecto al recurrente debate mediático sobre su supuesta incompatibilidad sobre el césped con Vinicius Júnior y el encaje con Jude Bellingham, el atacante blanco prefirió priorizar el bloque sobre las individualidades:
Pensamiento colectivo: “Es una opinión entre millones de opiniones sobre el Real Madrid. Nosotros tenemos el mismo objetivo: hacer que el club gane partidos y títulos. No estoy en el tema de sacar a tres del colectivo; me gusta pensar como equipo. Intentamos controlar solo lo que podemos controlar”.
El dilema de la cuota goleadora: Sobre la postura de Mourinho de preferir un delantero de 40 goles con títulos antes que uno de 60 sin ellos, Mbappé tildó la disyuntiva de absurda: “Compro menos también, incluso 30. Si meto 40 y peleamos por Liga, Champions y Copa… ¿debo parar de marcar goles porque si meto muchos no vamos a ganar? Quiero ganar títulos, pero no es elegir una cosa o la otra. Debes hacer las dos: marcar goles y ganar trofeos”.
Afrontando el duelo de este martes contra el Inter de Milán, Mbappé dejó claro que ni el peso de dos temporadas en blanco del club ni las opiniones externas frenarán su ambición competitiva en la competición de clubes más prestigiosa del planeta.