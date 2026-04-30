La Champions League cambia de “casa” y así es como la verás en RD Olvídate de donde la ves ahora: Paramount y Disney Plus se reparten el pastel de la Orejona a partir de 2027.

¡Se acabó el juego de adivinanzas! Si eres de los que se junta con el “coro” a ver a las estrellas europeas, prepárate para ajustar tus suscripciones. Se ha confirmado que los derechos de transmisión de la UEFA Champions League para Latinoamérica (incluyendo nuestra media isla) darán un giro de 180 grados para el ciclo 2027-2031. La guerra de las plataformas llegó al fútbol y ya hay ganadores.

El “Tira y Jala” de los derechos: ¿Quién se queda con qué?

La noticia ha caído como un balde de agua fría para los que estaban acostumbrados a un solo canal. Según los nuevos acuerdos, la máxima competición de clubes del mundo se dividirá entre Paramount Plus y Disney Plus/ESPN.

Esto significa que ya no tendrás todos los partidos en un solo lugar; los encuentros de la Champions se repartirán entre ambas plataformas, obligando al fanático dominicano a estar “ojo pelao” con la cartelera para saber por dónde viene el partido de su equipo favorito.

Centroamérica y el Caribe bajo la lupa

A diferencia de Brasil, que mantendrá su exclusividad con TNT Sports y HBO Max, el resto de la región —desde México hasta el Cono Sur, pasando por la República Dominicana— tendrá que adaptarse a este modelo compartido.

¿Y la Europa League? ¡Aquí no hay cambios!

Para los que siguen la “otra mitad de la gloria”, hay un respiro de tranquilidad. Los derechos de transmisión del 100% de los partidos de la UEFA Europa League y la UEFA Conference League permanecerán bajo el control total de ESPN/Disney Plus. Al menos ahí, no habrá que estar saltando de aplicación en aplicación.

El negocio detrás del balón

Este movimiento estratégico busca maximizar el alcance de la UEFA en territorio latinoamericano, donde el consumo de streaming ha desplazado por completo a la televisión por cable tradicional. Para el 2027, el panorama del fútbol europeo en los hogares dominicanos será totalmente digital.

¿Qué te parece este cambio, fanático? ¿Estás dispuesto a pagar dos plataformas para ver la Champions completa o crees que se la pusieron difícil al pueblo?