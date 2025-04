En la antesala de uno de los partidos más trascendentales de la temporada para el Atlético de Madrid, Diego Simeone compareció ante los medios y dejó frases contundentes sobre la mentalidad de su equipo, la presión de jugarse el pase a la final y la percepción del fracaso en el fútbol. El técnico argentino, que lleva más de una década al frente de los ‘colchoneros’, dejó claro que su equipo está preparado para afrontar la batalla contra el Barcelona en el Metropolitano.

Consultado sobre la posibilidad de “fracasar” en caso de no avanzar a la final, Simeone respondió con firmeza: “La palabra fracaso es muy amplia. Para mí, el fracaso es no intentarlo. El que no lo intenta, fracasa. El que lo intenta, no fracasa”. Sus palabras reflejan la filosofía de lucha y resiliencia que ha caracterizado al Atlético durante su gestión.

El entrenador también defendió la temporada de su equipo, a pesar de las dificultades en LaLiga y la eliminación en la Champions League: “Hicimos una muy buena Liga de Campeones, estamos compitiendo muy bien en LaLiga y estamos en semifinales de Copa del Rey. El destino del partido a partido dictará al final de la temporada si es muy buena, si es extraordinaria o si es regular”.

Simeone también valoró el papel de la hinchada rojiblanca en un duelo de tanta trascendencia: “La gente hasta hoy se ha comportado como siempre, de manera increíble. El estadio siempre lleno, acompañándonos, cantando en todos los partidos. La fuerza del Metropolitano nos ayuda a lograr grandes resultados”. Además, matizó la relevancia del encuentro: “Mañana no es una final, es una semifinal que te puede dar la posibilidad de jugar una final, y hay que afrontarla con esa mentalidad”.

❝FC Barcelona have a great courage to attack. We will have to try to isolate them from their potential❞.

