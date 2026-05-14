A un mes del Mundial 2026, España ultima sus preparativos. El lunes 11 de mayo, la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) entregó a la FIFA una lista de 55 jugadores elegibles — los únicos con opciones de viajar a Estados Unidos, México y Canadá. Nadie fuera de esta lista podrá ser llamado por Luis de la Fuente, aunque haya lesiones o contratiempos.

El 25 de mayo se conocerá la convocatoria oficial de 26 jugadores. Antes del debut mundialista, España disputará dos amistosos: ante Irak en Riazor el 4 de junio y ante Perú en Puebla, México, el 8 de junio. El campamento base será Chattanooga, y el debut mundialista será el 15 de junio en Atlanta ante Cabo Verde.

PORTEROS

Seguros

Unai Simón — El número 1 de De la Fuente. Su temporada en el Athletic Club ha sido irregular y el debate lleva meses sobre la mesa, pero el seleccionador ha demostrado en múltiples ocasiones que sigue confiando en él.

David Raya — Pieza indiscutible del Arsenal, finalista de la Champions y en el mejor momento de su carrera.

Probable

Joan García — Su primera temporada en el Barcelona no pudo ser mejor. Logrará su primer Zamora y fue convocado por primera vez en el último parón. Muchos lo piden como titular.

Alternativa

Alex Remiro — El portero de la Real Sociedad puede ser el gran damnificado por la irrupción de Joan García. De la Fuente ha confirmado que solo llevará tres porteros al Mundial.

DEFENSORES

Seguros

Pau Cubarsí — Ha terminado la temporada brillando en el eje de la zaga del Barcelona. Apunta a ser el central derecho titular.

Aymeric Laporte — Ya ha dejado atrás el contratiempo físico de las últimas semanas y apunta al once de De la Fuente.

Dean Huijsen — Temporada decepcionante en el Real Madrid tras impresionar en el Mundial de Clubes. La mala temporada blanca lo ha puesto en el centro de las críticas, pero sigue en la lista.

Marc Cucurella — El titular en el carril izquierdo. A pesar de las dificultades del Chelsea, es una garantía con la selección.

Alejandro Grimaldo — Suplente de Cucurella, pero con méritos para debatir la titularidad: 14 goles y 12 asistencias con el Bayer Leverkusen.

Marcos Llorente — El lateral derecho titular para este Mundial. Uno de los mejores del Atlético en su carrera hacia las semifinales de Champions.

Probables

Eric García — La mejor temporada de su carrera en el Barcelona, jugando de central, lateral e incluso mediocampista. Su polivalencia puede ser clave.

Pedro Porro — Fijo en las listas de España a pesar del sufrimiento del Tottenham en la Premier.

Marc Pubill — Uno de los mejores defensores del fútbol español en este curso. Su polivalencia — central y lateral derecho — puede valerle una convocatoria.

Robin Le Normand — Ha ido de menos a más en el Atlético. Se cayó de la última convocatoria y su presencia está en duda.

Alternativas

Dani Vivian — Momento complicado. Ha perdido la titularidad en el Athletic y las dudas de su temporada lo ponen en riesgo.

Pau Torres — Ha alternado titularidades y suplencias en la Premier, pero es fijo en la Europa League del Aston Villa.

Sergio Gómez — Tercero en discordia para el lateral izquierdo, con pocas opciones dado el nivel de Cucurella y Grimaldo.

MEDIOCAMPISTAS

Seguros

Rodri Hernández — El Balón de Oro se ha recuperado. De la Fuente quiere volver a ver al Rodri que fue el eje de la Eurocopa 2024.

Martín Zubimendi — Su nivel ha bajado en la recta final en el Arsenal, pero estará en el Mundial. Rodri sigue por delante.

Pedri — Uno de los líderes de la selección. La duda es dónde lo ubicará De la Fuente.

Fabián Ruiz — Clave para Luis Enrique en el PSG y para De la Fuente en España. Tiene una final de Champions antes del Mundial.

Fermín López — El centrocampista con más participaciones de gol en Europa esta temporada. Le ha ganado la partida a Dani Olmo en el Barcelona.

Dani Olmo — Siempre responde cuando recibe la llamada del combinado nacional. Se jugará un hueco en el once con Fermín.

Probables

Alex Baena — Temporada decepcionante en su debut en el Atlético. Relegado al banquillo con el Cholo y puede costarle el Mundial.

Gavi — Ha vuelto como si no se hubiera ido nunca. Tras dos gravísimas lesiones de rodilla, Flick le ha dado titularidades para que demuestre que está listo.

Mikel Merino — Solo una lesión le priva de estar entre los seguros. Volvió a entrenar sobre el césped la semana pasada, pero Arteta puso en duda que pueda reaparecer antes de que termine el curso.

Alternativas

Aleix García — Fijo del seleccionador hasta que se cayó de la última lista. La feroz competencia puede dejarlo sin premio.

Pablo Barrios — Si fuera por calidad estaría en la lista, pero las lesiones le están impidiendo demostrar su fútbol.

DELANTEROS

Seguros

Lamine Yamal — Saltaron las alarmas con su lesión hace semanas. En principio no le impedirá estar en el Mundial, aunque puede dejarlo fuera de los primeros partidos. Si se recupera bien, será una de las grandes estrellas del torneo.

Nico Williams — Se ha lesionado de nuevo y se pierde lo que queda de temporada, pero su presencia en el Mundial parece fuera de peligro. Siempre sube el nivel con la selección.

Ferran Torres — Partirá como suplente pero tendrá minutos. Empezó la temporada en forma, tuvo un bajón y ahora parece volver a su mejor nivel — con gol en el Clásico incluido.

Mikel Oyarzábal — El hombre gol de la selección. Temporada excelente, otra más, de la leyenda de la Real Sociedad.

Probables

Borja Iglesias — Tiene todas las papeletas para ser el nueve suplente. Su remate de cabeza puede desatascar partidos complicados.

Víctor Muñoz — Su llegada a Osasuna lo hizo brillar. Debutó con gol en la última convocatoria y su perfil desequilibrante puede darle un hueco.

Yeremy Pino — Habitual en las listas, empezó la temporada en el Crystal Palace como un tiro pero ha perdido protagonismo en las últimas semanas.

Los tres lesionados que trabajan contra el reloj

| Jugador | Lesión | Estado |

| Lamine Yamal | Ingle | Trabaja contra el reloj — puede perderse primeros partidos |

| Nico Williams | Recaída — baja 3 semanas | Presencia en el Mundial fuera de peligro |

| Mikel Merino | Pie — operado | Volvió a entrenar; Arteta duda que llegue antes de fin de temporada |

El calendario de España en el Mundial

| Rival | Fecha | Ciudad |

| Cabo Verde | 15 de junio | Atlanta |

| Por confirmar | Por confirmar | Por confirmar |

| Por confirmar | Por confirmar | Por confirmar |