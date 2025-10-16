La drástica promesa de Gattuso: el DT italiano anunció qué hará si la Azzurra no logra clasificar al Mundial 2026 Tras la contundente victoria por 3-0 frente a Israel, Italia aún no depende de sí misma para asegurar su boleto al Mundial. En medio de la tensión por el futuro, Gennaro Gattuso sorprendió con una confesión personal y una firme advertencia sobre lo que hará si el equipo no cumple el objetivo.

Gattuso, entre la esperanza y la presión de un país que no tolera otro fracaso

Italia se impuso con autoridad ante Israel por 3-0, gracias a una destacada actuación de Mateo Retegui, y mantiene viva la ilusión de alcanzar una plaza directa rumbo al Mundial de 2026. Sin embargo, el combinado dirigido por Gennaro Gattuso aún depende de un tropiezo de Noruega o de revertir una amplia diferencia de gol para lograrlo.

Con la sombra de las últimas dos ausencias mundialistas aún presente, el técnico italiano habló con crudeza tras el partido y dejó una declaración que estremeció a la prensa: aseguró que, en caso de no clasificar, no solo renunciará a su cargo, sino que también se marchará del país.

“Si conseguimos el objetivo, me atribuiré el mérito; si no, me iré a vivir lejos de Italia. Ya estoy un poco lejos, iré aún más lejos…”, expresó con su habitual tono desafiante el exmediocampista campeón del mundo en 2006.

Un liderazgo intenso y un vestuario en transformación

Gattuso, que asumió el desafío de reconstruir a una selección golpeada anímicamente, reconoció la enorme presión que implica su cargo. “Había gente con más experiencia que yo, pero acepté esta oportunidad con responsabilidad y orgullo. Agradezco a la Federación, al presidente y a Buffon por la confianza”, señaló.

El entrenador subrayó el compromiso y esfuerzo del plantel: “Trabajamos muchísimo, dormimos poco. Las victorias son el mejor combustible. El mérito es de los jugadores, pero también de la estructura que nos apoya”.

El fantasma de los repechajes y el miedo a tropezar otra vez

Pese al triunfo, la realidad marca que Italia, muy probablemente, deba recurrir nuevamente al repechaje para intentar clasificarse. Gattuso fue tajante al respecto: “No podemos subestimar a nadie. El fútbol ha cambiado. Después de lo que vivimos en 2018 y 2022, debemos ser humildes y entender que ningún rival es menor”.

El DT reconoció que la Azzurra todavía debe madurar en lo mental: “Mi equipo se asusta cuando recibe un gol. Nos falta serenidad para remontar y controlar los partidos. Es algo en lo que trabajamos todos los días, porque el talento no basta si no tenemos carácter”.

El desafío final: vencer y golear

Con 18 puntos para Noruega y 15 para Italia, la diferencia de gol es el obstáculo más grande: los escandinavos tienen un +26, mientras que la Azzurra apenas suma +10. Para revertir la situación, Italia deberá golear en su próximo compromiso ante Moldavia y luego vencer a Noruega en el duelo decisivo de noviembre.

El objetivo está claro: volver a un Mundial después de ocho años de ausencia. Pero Gattuso sabe que el margen de error se agotó.