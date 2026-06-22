La emotiva carta de agradecimiento y paz que Irán dejó en el vestuario del SoFi Stadium Un oasis de caballerosidad en medio de la tormenta geopolítica.

A pesar de las severas trabas migratorias y las complejidades logísticas que obligaron al equipo a concentrar en México, la delegación asiática conmovió a Los Ángeles con un manuscrito en la pizarra tras frenar a Bélgica.

La Copa del Mundo de la FIFA 2026 ha regalado uno de sus pasajes más conmovedores y extrafutbolísticos en las entrañas del SoFi Stadium de Inglewood. Minutos después de sellar un rocoso y batallado empate 0-0 ante la favorita Bélgica, la Selección de Irán conmovió a los encargados del recinto californiano al dejar una emotiva e histórica carta manuscrita en inglés en la pizarra de su vestuario, un gesto de gratitud que contrasta drásticamente con las fuertes tensiones logísticas y diplomáticas que el plantel ha tenido que sortear desde su llegada a Norteamérica.

“Desde la antigua Persia de hace miles de años hasta el Irán civilizado de hoy, el espíritu sigue vivo y firme. Gracias, Los Ángeles, por su hospitalidad. Llegamos a Los Ángeles con orgullo, competimos con honor y nos marchamos con dignidad“, rezaba el inspirador mensaje revelado por el portal deportivo Varzesh3.

En el manuscrito, el plantel persa también extendió un profundo agradecimiento a la masiva efervescencia de la comunidad iraní radicada en California que les entregó su “corazón, voz y alma” en las tribunas durante sus dos primeras presentaciones en el torneo, concluyendo las líneas con un potente llamamiento global a la paz, el respeto y la genuina amistad entre todas las naciones del mundo.

El calvario logístico: Concentrar en Tijuana para jugar en EE. UU.

El trasfondo del mensaje adquiere una dimensión mucho más profunda al analizar las inéditas condiciones en las que está compitiendo el cuadro asiático. Debido a las estrictas restricciones de visado y permanencia impuestas por las autoridades de los Estados Unidos, la delegación de Irán no ha tenido permitido establecer su campamento base en suelo norteamericano.

Para poder disputar sus compromisos de fase de grupos, el plantel se ha visto obligado a asentarse en la ciudad fronteriza de Tijuana, México, y realizar extenuantes viajes internacionales de ida y vuelta hacia California para cada encuentro. Para colmo de males, varios dirigentes y miembros clave del cuerpo técnico que encabeza el director técnico Amir Ghalenoei fueron directamente retenidos en los controles migratorios y se les denegó el acceso al país.

A pesar de que el gobierno estadounidense afirma estar evaluando los preparativos de viaje en busca de una flexibilización de cara a la ronda de eliminación directa, Ghalenoei ha denunciado en reiteradas ocasiones la clara desventaja y desigualdad competitiva que sufre su grupo en comparación con el resto de las 47 selecciones participantes.

Una resistencia heroica con acento arbitral argentino

En lo estrictamente deportivo, el plantel canalizó toda esa frustración extra cancha en un despliegue de pundonor y orden táctico impecable sobre el césped para rascar un valioso punto. Tras debutar empatando 2-2 contra Nueva Zelanda, el combinado iraní volvió a colgarse del travesaño de forma inteligente para secar la pólvora de la Bélgica de Kevin De Bruyne.

El encuentro, que contó con el arbitraje del argentino Darío Herrera, estuvo cargado de drama y decisiones cruciales:

El VAR ahoga el grito persa (Minuto 26): Herrera invalidó de forma correcta una anotación del estelar Mehdi Taremi tras una milimétrica revisión tecnológica por fuera de juego.

El milagro de Beiranvand: El guardameta Alireza Beiranvand se consagró como el MVP indiscutible de la jornada al firmar la que muchos catalogan como la atajada del Mundial, desviando con un manotazo felino e imposible un misil a quemarropa de Maxim De Cuyper en el complemento.

Expulsión belga (Minuto 67): El réferi argentino le mostró la tarjeta roja directa al defensor europeo Nathan Ngoy tras derribar a Taremi cuando este se escapaba en total soledad en una manifiesta opción de gol.

Rumbo a Seattle por la clasificación histórica

Tras el pitazo final y el noble gesto en los camerinos, los guerreros persas tomaron de inmediato sus maletas para abordar el avión de regreso a su refugio en territorio mexicano. Con el Grupo G al rojo vivo tras la victoria de Egipto (4 puntos), tanto Bélgica como Irán marchan abrazados en el segundo escaño con 2 unidades.

El destino final de los príncipes de Persia se resolverá el próximo viernes 26 de junio, cuando tengan que viajar hacia el extremo noroeste de los Estados Unidos para chocar ante los líderes “Faraones” de Mohamed Salah en el CenturyLink Field de Seattle, sabiendo que una victoria épica los catapultaría de forma directa a la ronda de los 32 mejores del planeta.