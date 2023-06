La esposa de Lewandowski analiza competir en MMA Anna Lewandowska tiene una propuesta del dueño de la KSW, una de las principales compañías de artes marciales mixtas en Europa, para pelear.

Anna Lewandowska, no es un nombre artístico, curiosamente su apellido es una letra distinto del de su marido, delantero del F.C. Barcelona Robert Lewandowski. La deportista recibió una oferta por parte de Slawomir Peszko, el dueño de KSW, la principal compañía de artes marciales mixtas en Polonia y una de las más importantes en Europa, para debutar como peleadora. La polaca fue una gran karateka (consiguió 38 medallas durante su carrera). “Le dije a Robert que, si no fuera su esposa, probablemente participaría en un evento así”, aseguró Anna en su podcast WojewódzkiKędzierski.

Anna Maria Lewandowska es una deportista con basta experiencia en sus 34 años, competidora de kárate y representante de Polonia en karate tradicional; especialista en alimentación, motivadora y entrenadora. Múltiple medallista de Campeonatos Mundiales, Europeos y Polacos (tiene 38 medallas), quizás su mayor lorodeportivo es el bronce que consiguió en el Mundial de Karate de 2009. Ella reveló que se plantea debutar como peleadora de MMA. En su podcast, llamado WojewódzkiKędzierski, explicó que el dueño de KSW (la principal empresa de artes marciales mixtas de Polonia y una de las más prestigiosas a nivel europeo), Slawomir Peszko, le propuso que debutase en su compañía. “Tomé un café con Slawomir Peszko, el dueño de KSW y me dijo que probara algo nuevo. Calculó que eran dos años de preparación. Le dije que primero quería hablarlo con mi marido”, relató la polaca. Actualmente, está retirada y lleva un negocio llamado ‘Healthy Center By Ann’, dedicado a las comidas dietéticas (se licenció en Educación Física en Varsovia).

Al delantero del Barça no le entusiasmó la idea, ya que, además, se enteró por la prensa y no por la propia Anna. “Salí de la reunión y después de una hora apareció esta información en los medios. Mi esposo se enteró por la prensa y me preguntó: ‘Anna, ¿Qué haces? ¿Qué son estos artículos?’”, reveló la polaca. Debutar en MMA era algo que Anna, amante de los deportes de contacto, ya se había planteado. “Una vez le dije a Robert que, si no fuera su esposa, probablemente participaría en un evento así”, aseguró Lewandowska.