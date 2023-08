La familia de Messi aún no encuentra casa para vivir en Miami Las exigencias del astro futbolístico lo obligan a seguir viviendo en un departamento, que si bien es de lujo, no cumple con lo que necesita el jugador

Lionel Messi llegó a Miami y, desde su arribo, no paró de revolucionar la ciudad. No solo desde lo deportivo, sino desde el hecho de que todo el mundo sigue al jugador a donde quiera que vaya. Por eso, su comodidad es fundamental para los propietarios del club que de inmediato le buscaron un sitio para que La Pulga y su familia puedan vivir con todas las comodidades. Y el sitio elegido fue la Porsche Design Tower, uno de los edificios más exclusivos del mundo, donde el delantero adquirió una propiedad.

La casa actual de Leo Messi está en la icónica torre que tiene 57 pisos, sobre un terreno de 8900 m² en la primera línea de playa, a 40 minutos del estadio del Inter Miami. El departamento donde vive en este momento con su esposa Antonela Roccuzzo y sus hijos, Mateo, Ciro y Thiago, tiene más de 500 metros cuadrados, pileta interna y una impresionante vista al mar. Messi adquirió ese piso en 2019 dado que vacacionaba constantemente en la ciudad y pagó unos cinco millones de dólares por él.

El proyecto en el que se desembolsaron US$560 millones se realizó en 2017 y fue desarrollado por Dezer Development. Un dato sorprendente del edificio es que las 132 unidades que tiene cuentan con cocinas de verano, chimenea y un ascensor para autos privados que sube los vehículos más preciados de los propietarios al garage incorporado dentro de la misma residencia, independientemente del piso en el que se encuentren. Pero esto no es suficiente.

Según cuentan desde el entorno del jugador que brilla en el club de David Beckham, la familia de Lionel busca una casa y no vivir en un departamento. No porque el Porsche Design no tenga las comodidades necesarias, sino porque aseguran que la familia es muy reservada en su día a día y prefieren no tener que cruzarse a ningún extraño en el camino hasta su departamento.

“Esto es un problema porque él no quiere siquiera subir en un elevador de la Torre Porsche y que alguien le diga: «Hola, Messi. ¿Cómo estás?». Quiere tener su casa. Y estos edificios, por más glamorosos que sean, de millones de dólares que valen, siempre te encontrás a alguien en el elevador, en el lobby, en seguridad, el que cuida la piscina”, expresa la prensa que empezó a remarcar el primer “conflicto” de Messi en Miami.

La idea de los Messi es tener una casa enorme, aunque sea en las afueras de la ciudad, pero en la que solo resida la familia y la seguridad del hogar. De todas formas, todavía está complicado cumplir con esa demanda, porque la situación actual de vivienda afecta incluso hasta las familias más adineradas. En Miami hay una crisis de sobreprecios enormes por propiedades de ese estilo y comprar una vivienda en este momento no es un buen negocio.