El Mundial 2026 tendrá a sus mejores jugadores disponibles desde el primer minuto. La FIFA anunció este viernes una decisión sin precedentes: el defensor argentino Nicolás Otamendi y el mediocampista ecuatoriano Moisés Caicedo no tendrán que purgar las suspensiones de un partido que les correspondían por sus expulsiones en las eliminatorias.

La medida forma parte de una amnistía general impulsada por el Buró de la FIFA — un panel integrado por el presidente Gianni Infantino y los presidentes de los seis organismos continentales de fútbol.

La decisión y su justificación

El comunicado de la FIFA fue claro en su razonamiento:

“Las tarjetas amarillas aisladas y las suspensiones pendientes de uno o dos partidos no se trasladan a la fase final.”

Y añadió que el objetivo era garantizar que los equipos “puedan competir con sus plantillas más fuertes posibles en el mayor escenario del fútbol internacional masculino.”

Las suspensiones de Otamendi y Caicedo deberán cumplirse ahora en otra competición después del Mundial — no en el torneo.

El antecedente: Cristiano Ronaldo también se salvó

Esta no es la primera decisión de este tipo. Previamente, la FIFA ya había asegurado que Cristiano Ronaldo no se perdería ningún partido del Mundial pese a haber recibido una tarjeta roja por usar el codo para golpear a un rival de Irlanda en el penúltimo partido de Portugal en las eliminatorias de noviembre pasado. Los dos partidos restantes de su sanción de tres encuentros quedaron aplazados en período de prueba.

La amnistía para Otamendi y Caicedo sigue la misma lógica — y consolida una política que la FIFA está aplicando de manera consistente para proteger el espectáculo del torneo.

Las expulsiones que generaron las suspensiones

Ambas tarjetas rojas llegaron en el mismo partido: la victoria de Ecuador 1-0 sobre Argentina en septiembre, en el marco de las eliminatorias sudamericanas.

Nicolás Otamendi — Roja directa por derribar a un atacante ecuatoriano que se perfilaba solo hacia el arco

— Roja directa por derribar a un atacante ecuatoriano que se perfilaba solo hacia el arco Moisés Caicedo — Segunda amarilla por una entrada brusca

Dos expulsiones en el mismo partido que, de haberse mantenido las sanciones, habrían privado a Argentina y Ecuador de dos de sus jugadores más importantes en sus debuts mundialistas.

El alivio de Caicedo

En un video difundido por la Federación Ecuatoriana de Fútbol en Instagram, Caicedo no ocultó su emoción:

“Me llena de mucha ilusión. Esperando ese partido para dar la vida contra Costa de Marfil.”

El mediocampista del Chelsea es la figura más importante de Ecuador y su presencia en el debut es fundamental para las aspiraciones de la selección andina.

Los debuts en el Mundial 2026

Con las suspensiones anuladas, ambos jugadores estarán disponibles desde el primer partido:

| Selección | Debut | Fecha | Ciudad |

| 🇦🇷 Argentina | vs Argelia | 16 de junio | Kansas City |

| 🇪🇨 Ecuador | vs Costa de Marfil | 14 de junio | Filadelfia |

Argentina llega al torneo como campeona defensora del título conquistado en Qatar 2022, con Lionel Messi como gran figura. Ecuador, por su parte, buscará superar la fase de grupos en lo que será su cuarta participación mundialista.

¿Una decisión justa o un precedente peligroso?

La amnistía de la FIFA no está exenta de debate. Hay quienes argumentan que las sanciones disciplinarias deben cumplirse independientemente del escenario — y que hacer excepciones para el Mundial envía un mensaje equivocado sobre la integridad del sistema disciplinario del fútbol.

Del otro lado, la FIFA argumenta que las eliminatorias y el Mundial son competiciones distintas, y que no tiene sentido que una tarjeta en un partido de clasificación prive a un equipo de su mejor jugador en el torneo más importante del mundo.

El debate seguirá. Pero Otamendi y Caicedo jugarán. Y el Mundial tendrá a sus mejores figuras disponibles.

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