Ver la final del Mundial 2026 en vivo tendrá un costo que pocos pueden permitirse. La FIFA triplicó este jueves el precio de sus mejores entradas disponibles para el partido más esperado del año, poniendo a la venta asientos de primera categoría frontal por US$32,970 para la final del 19 de julio en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey.

El precio anterior más alto era de US$10,990 para la primera categoría — una cifra que ya generaba debate. Ahora, esa misma categoría solo está disponible para personas en sillas de ruedas o con requerimientos de accesibilidad facilitada.

Los precios que dejan sin palabras

La escala de precios para los partidos más importantes del torneo es la siguiente:

Final — 19 de julio, MetLife Stadium (Nueva Jersey):

Primera categoría frontal: US$32,970

Primera categoría: US$10,990 (solo accesibilidad)

Semifinal — 14 de julio, AT&T Stadium (Arlington, Texas):

US$11,130 / US$4,330 / US$3,710 / US$2,705

Semifinal — 15 de julio, Mercedes-Benz Stadium (Atlanta):

US$10,635 / US$3,545 / US$2,725

Debut de Estados Unidos vs Paraguay — 12 de junio, SoFi Stadium (Inglewood):

US$2,735 / US$1,940 / US$1,120

Estados Unidos vs Australia — 19 de junio, Seattle:

US$2,715

Estados Unidos vs Turquía — 25 de junio, Inglewood:

US$2,970 / US$1,345 / US$990 / US$840

Infantino lo defiende: “Tenemos que aplicar las tarifas del mercado”

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, salió a defender los precios en la Conferencia Global del Instituto Milken en Beverly Hills:

“Tenemos que mirar el mercado. Estamos en un mercado en el que el espectáculo es el más desarrollado del mundo, así que tenemos que aplicar las tarifas del mercado. En Estados Unidos también está permitido revender entradas, así que si vendieras entradas a un precio demasiado bajo, esas entradas se revenderán a un precio mucho más alto.”

Y añadió un argumento que pocos esperaban:

“No se puede ir a ver en Estados Unidos un partido universitario, por no hablar siquiera de un partido profesional de primer nivel, por menos de 300 dólares.”

El mercado de reventa: los números que asustan

En el Mercado de Reventa/Intercambio de la FIFA, la situación es aún más extrema. Las entradas para la final estaban disponibles el jueves con precios que iban desde US$8,970 hasta US$11,499,998.85 — sí, casi once millones y medio de dólares por una entrada.

El precio más alto correspondía a un asiento en el bloque 307, fila 22, asiento 12 — a cuatro filas de la parte alta del anillo superior. No exactamente la mejor vista del estadio.

El mes pasado, alguien llegó a poner entradas para la final a US$2,299,998.85. Infantino respondió con humor:

“Si alguien compra una entrada para la final por 2 millones de dólares, yo personalmente llevaré un hot dog y una Coca-Cola para asegurarme de que tenga una gran experiencia.”

La FIFA cobra una comisión del 15% tanto al comprador como al vendedor en su mercado de reventa, pero no controla los precios solicitados.

El Mundial más caro de la historia

Lo que está ocurriendo con los precios del Mundial 2026 refleja una realidad inevitable: celebrar el torneo más grande de la historia del fútbol — con 48 selecciones y 104 partidos — en el mercado deportivo más caro del mundo tiene consecuencias directas para los fanáticos.

Para muchos aficionados latinoamericanos y caribeños que sueñan con ver a sus selecciones en vivo, los precios hacen que ese sueño sea prácticamente inalcanzable. La pregunta que queda abierta es si la FIFA, con toda su retórica sobre el fútbol como deporte popular y accesible, está honrando ese principio con una política de precios que coloca la final fuera del alcance de la inmensa mayoría.