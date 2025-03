El LA Galaxy se juega su futuro en la Concacaf Champions Cup 2024 cuando reciba al CS Herediano en el partido de vuelta de los octavos de final. Tras haber caído 1-0 en el juego de ida en Costa Rica, el equipo angelino necesita imponerse en casa para no quedar eliminado prematuramente.

Los dirigidos por Greg Vanney no atraviesan su mejor momento, pues vienen de una dura derrota en la MLS ante el St. Louis City (3-0). Sin embargo, la localía y el talento de figuras como Marco Reus y Diego Fagúndez les dan esperanza de lograr la remontada.

Por otro lado, el Herediano de Héctor Altamirano sabe que tiene la ventaja y que con un gol en Los Ángeles podría complicarle aún más el panorama al Galaxy. A pesar de haber perdido ante la Liga Deportiva Alajuelense (2-1) en su último partido, el conjunto costarricense confía en su solidez defensiva y en la calidad de jugadores como Anthony Walker y Fabricio Ramírez para dar el golpe definitivo.

