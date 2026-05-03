El fútbol tiene la capacidad de generar alegría colectiva como ningún otro deporte. Pero también puede ser escenario de tragedias que trascienden el juego y se instalan para siempre en la memoria del mundo. La historia de Andrés Escobar es una de esas. Y con el Mundial 2026 a solo 40 días de distancia — el torneo arranca el 11 de junio con el partido inaugural entre México y Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México — es momento de recordarla.

El partido que cambió todo

El 22 de junio de 1994, Colombia enfrentó a Estados Unidos en la fase de grupos del Mundial celebrado en suelo norteamericano. El equipo dirigido por Francisco Maturana llegaba con la obligación de ganar: había perdido 3-1 ante Rumania en su debut y no podía permitirse otro tropiezo.

Ante 93.689 espectadores en el Rose Bowl de Los Ángeles, el partido tomó un giro que nadie esperaba en el minuto 35. Un centro de Thomas Dooley llegó al área colombiana y Andrés Escobar, en un intento por despejar el balón, lo desvió con la pierna hacia su propia portería. El guardameta Óscar Córdoba no pudo hacer nada. El autogol estaba anotado.

En la segunda mitad, Earnie Stewart amplió la ventaja para Estados Unidos. Adolfo “El Tren” Valencia descontó para Colombia, pero no alcanzó. El marcador final fue 2-1 y Colombia quedó prácticamente eliminada.

Cuatro días después, el 26 de junio, los cafeteros vencieron 2-0 a Suiza con goles de Hernán Gaviria y Harold Lozano. No fue suficiente. Colombia terminó cuarta del Grupo A y se despidió del Mundial en la primera ronda.

Diez días que sacudieron al mundo

Lo que vino después superó cualquier lógica deportiva. Familiares y amigos de Escobar le recomendaron mantenerse resguardado tras la eliminación. La presión social era enorme, y en Colombia de 1994 — un país marcado por el narcotráfico y las apuestas ilegales vinculadas al fútbol — un error de esa magnitud podía tener consecuencias que iban mucho más allá de las críticas.

Pero Escobar, conocido en el fútbol colombiano como el “Caballero del Fútbol” por su conducta intachable dentro y fuera de la cancha, decidió continuar con su vida cotidiana. Consideraba que no había cometido ningún delito. Que un error en el campo de juego no podía ni debía tener consecuencias fuera de él.

Se equivocó en esa apreciación, aunque la razón estaba completamente de su lado.

La madrugada del 2 de julio de 1994, a las afueras del bar Padua en Medellín, un hombre armado le disparó en seis ocasiones. Andrés Escobar murió a los 27 años. El fútbol colombiano, y el mundo entero, quedaron en estado de shock.

Por el crimen fue condenado Humberto Muñoz. Con el paso de los años, diversas investigaciones y testimonios apuntaron a que el autogol había generado pérdidas millonarias en apuestas ilegales vinculadas a grupos del narcotráfico, lo que habría motivado el asesinato.

El Caballero que el fútbol no merece olvidar

Andrés Escobar era defensa central del Atlético Nacional y uno de los pilares de la selección colombiana de aquella generación dorada que incluía a Carlos “El Pibe” Valderrama, Faustino Asprilla y Freddy Rincón. Era un jugador respetado, un profesional ejemplar y una persona querida por todos los que lo conocieron.

Su muerte no solo fue una tragedia personal y familiar. Fue un recordatorio brutal de cómo el crimen organizado había penetrado en el fútbol colombiano de esa época, y de las consecuencias que podía tener un error deportivo en un contexto donde el dinero ilegal rodeaba al deporte más popular del mundo.

Con el paso del tiempo, la figura de Escobar se convirtió en símbolo de memoria y respeto. Su historia ha sido objeto de homenajes, documentales y producciones audiovisuales — incluyendo contenido de plataformas como Netflix — que han acercado su legado a las nuevas generaciones.

A 40 días del Mundial 2026

Este sábado 2 de mayo, el mundo del fútbol está a exactamente 40 días del pitazo inicial del Mundial 2026. El torneo, que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México, arrancará el 11 de junio con el partido entre México y Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México — el mismo país, aunque no el mismo estadio, donde Colombia vivió aquella noche de 1994.

La historia de Andrés Escobar es una de las que el fútbol nunca debería olvidar. No como advertencia, sino como homenaje. Como reconocimiento a un hombre que amó el juego con honestidad, que cometió un error involuntario y que pagó por él con su vida.

El Mundial llega. Y con él, la memoria de todos los que lo hicieron grande, incluso en los momentos más oscuros.