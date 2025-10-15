La historia de Diego Placente con la selección Argentina: De campeón mundial juvenil a líder de las selecciones juveniles argentinas El exdefensor de River y la Selección Argentina consolidó una carrera que atravesó el éxito como futbolista y la madurez como entrenador.

De Argentinos Juniors a River: los primeros pasos de un campeón

La historia de Diego Rodolfo Placente comenzó en el semillero de Argentinos Juniors, club donde se formó y debutó como profesional en 1996. Su proyección fue inmediata: apenas un año después, participó del ascenso a Primera División y despertó el interés de los grandes del país. River Plate, dirigido por Ramón Díaz, lo incorporó en 1997 y allí inició uno de los capítulos más exitosos de su carrera.

Con la camiseta “millonaria”, Placente levantó cuatro títulos locales entre 1997 y 2001, consolidándose como un lateral moderno, con buen manejo de pelota y capacidad para sumarse al ataque. Ese rendimiento lo catapultó a Europa, donde continuó una trayectoria marcada por la regularidad y el profesionalismo.

Años europeos y consagración internacional

En 2001, Placente desembarcó en el Bayer Leverkusen de Alemania, un equipo que por entonces sorprendía a todo el continente. En su primera temporada disputó la final de la UEFA Champions League frente al Real Madrid, además de pelear el título de la Bundesliga y la Copa Alemana. Aunque las tres coronas se escaparon, su nivel lo consolidó como uno de los argentinos más destacados del fútbol europeo.

Más tarde, pasó al Celta de Vigo, donde jugó dos temporadas en España, y luego regresó al plano sudamericano para reforzar a San Lorenzo de Almagro bajo la conducción de Ramón Díaz. En 2008 volvió al continente europeo para vestir la camiseta del Burdeos de Francia, donde fue campeón de la Ligue 1 en la temporada 2008-09.

Sus últimos años como jugador lo llevaron nuevamente por San Lorenzo, el Nacional de Montevideo —donde se consagró campeón uruguayo— y, finalmente, el retorno a su casa: Argentinos Juniors, donde decidió poner punto final a su carrera profesional en 2013.

De la línea de fondo al banco de suplentes

Lejos de abandonar el fútbol, Placente inició su camino como entrenador. En 2014 integró el cuerpo técnico de Claudio Borghi en Argentinos Juniors, y un año más tarde obtuvo el título oficial de Director Técnico Nacional. Su vínculo con las selecciones juveniles argentinas comenzó en 2017, cuando Claudio Tapia y Bernardo Romeo impulsaron un proyecto de renovación en los equipos formativos.

Desde entonces, Placente formó una dupla sólida con Pablo Aimar, con quien compartió el título mundial Sub 20 de 1997. En su primer gran desafío al mando de la Sub 15, logró un hito histórico: Argentina se consagró campeona del Sudamericano Sub 15 2017, torneo disputado en San Juan, tras vencer a Brasil 3-2 en una final memorable.

El presente: conductor de una nueva generación

Actualmente, Diego Placente dirige a las selecciones Sub 17 y Sub 20 de Argentina, y es considerado una de las figuras centrales del proyecto de selecciones juveniles encabezado por Lionel Scaloni y Aimar. Su trabajo se destaca por una visión moderna del fútbol formativo, enfocada en la construcción colectiva, el desarrollo técnico y la educación emocional de los jugadores.

Bajo su mando, la Sub 20 alcanzó instancias decisivas en torneos internacionales, recuperando el protagonismo que caracterizó históricamente al semillero argentino. Placente suele remarcar la importancia de mantener una identidad común entre todas las categorías, buscando que el paso de los juveniles a la selección mayor sea natural y coherente.

“Mi objetivo no es ganar a cualquier precio, sino formar jugadores con mentalidad de selección”, ha dicho en reiteradas entrevistas. Su mirada pedagógica y su experiencia como exjugador internacional lo posicionan como un referente de la nueva camada de entrenadores argentinos.

Una carrera marcada por la coherencia y el legado

De aquel joven lateral que se coronó campeón mundial Sub 20 en Malasia 1997, a este entrenador comprometido con el futuro del fútbol argentino, Diego Placente mantiene un hilo conductor inalterable: la pasión por el juego y la convicción en el trabajo.

Su paso por los clubes más importantes del país y de Europa le dio una perspectiva amplia, que hoy aplica en su tarea de formar futbolistas para las próximas décadas. En silencio, con método y humildad, Placente se convirtió en una pieza clave dentro de la estructura de selecciones nacionales, continuando una tradición de excelencia que comenzó con José Pekerman y sigue vigente en la era Scaloni.