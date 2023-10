La ilusión de Inter Miami de volver a contar con Messi en un partido clave Las Garzas, en el DRV PNK Stadium, buscarán hacerse fuertes ante los líderes de la Conferencia Este por un lugar en los Playoff

Escuchar la noticia Escuchar la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Inter Miami regresará a la acción este sábado cuando reciba a Cincinnati en el DRV PNK Stadium, de Fort Lauderdale, por la fecha 37 de la MLS, aunque todas las miradas estarán puestas en el posible regreso de Lionel Messi para lograr la hazaña de ingresar a los playoffs. Cabe mencionar que desde el paso de La Pulga por las Eliminatorias Sudamericanas con la Selección Argentina, el delantero no ha podido estar al cien por ciento físicamente y fueron más los partidos que se perdió que los que jugó.

De hecho, uno de esos encuentros en los que Messi estuvo ausente en el campo de juego fue la final de la US Open Cup ante Houston Dynamo, que terminó con victoria de los texanos por 2-1. Por eso, Inter Miami tiene ahora el objetivo de clasificar a los playoff de la MLS y tendrá una dura para ante el líder de la Conferencia Este. Messi se entrenó bajo las órdenes del técnico argentino Gerardo ‘Tata’ Martino, según se aprecia en unas fotos publicadas por el Inter Miami, y se espera que tenga minutos contra el Cincinnati.

Messi, quien ya se perdió cuatro partidos con Las Garzas, podría sumar minutos de juego luego de la recuperación de la molestia en su isquiotibial derecho y antes de sumarse a la Selección Argentina para la segunda doble fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. Es sabido que, aunque signifique mayor cantidad de viajes y desgaste, la presencia de Leo en la Albiceleste es innegociable y desde el equipo de Florida lo saben, por lo que habrá que dosificar los minutos del jugador de 36 años.

El Inter Miami nunca ha ganado en los cuatro partidos en los que no contó con Messi. Perdió la mencionada final de la US Open Cup y cayó 1-4 este miércoles en su visita al Chicago Fire, tras empatar contra el Orlando City y el New York City. El equipo de Martino bajó a la penúltima plaza en el Este de la MLS y está a cinco puntos de los puestos de ‘playoffs’, aunque tiene un partido menos respecto a sus rivales directos, a falta de tres partidos para el final.