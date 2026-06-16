La increíble “remada vikinga” de los hinchas noruegos que tiene al Mundial 2026 hipnotizado Los hinchas de Noruega se robaron todas las miradas con una coreografía impresionante que ya es tendencia mundial. Así es la famosa “Viking Row” que tiene a todos hablando en el Mundial.

Si has estado siguiendo el Mundial 2026, es casi imposible no haber visto los videos de los fanáticos noruegos. Miles de personas sentadas en las gradas se mueven como si fueran un solo barco vikingo, remando al unísono mientras cantan con una energía impresionante. La coreografía se ha vuelto completamente viral y ya es uno de los grandes atractivos del torneo.

¿Qué es la “remada vikinga” o “Viking Row”?

La “Viking Row” es una coreografía en la que los hinchas se sientan en filas y se balancean hacia adelante y hacia atrás de forma perfectamente sincronizada, imitando el movimiento de los remos de los antiguos barcos vikingos (drakkar). Todo esto mientras entonan cánticos tradicionales con mucha fuerza.

El origen de esta tradición

Esta coreografía tiene sus raíces en la cultura vikinga de Noruega, uno de los pueblos más famosos de la historia por sus expediciones marítimas. Los noruegos modernos han adaptado esa herencia guerrera y navegante al fútbol, creando uno de los espectáculos más visuales y coordinados del deporte actual.

Lo que empezó como una tradición en los estadios locales de Noruega se ha expandido a nivel internacional y ahora está conquistando las tribunas del Mundial 2026. Los fanáticos noruegos entrenan esta coreografía para que salga perfecta y logran que miles de personas se muevan como una sola máquina humana.

Por qué está siendo tan viral en el Mundial

La coordinación y la escala de la coreografía es impresionante.

Representa de forma creativa y poderosa la identidad vikinga de Noruega.

Contrasta con otras hinchadas y genera un espectáculo visual único.

Los videos se comparten masivamente en redes sociales y ya acumulan millones de reproducciones.

Los noruegos están dejando huella

Aunque la selección noruega no es de las grandes favoritas al título, sus hinchas están siendo protagonistas del Mundial 2026. Con cascos vikingos, banderas enormes y esta coreografía espectacular, están demostrando que el ambiente en las tribunas puede ser tan emocionante como lo que pasa dentro de la cancha.

¿Ya habías visto la remada vikinga de los noruegos?