La nueva lesión de Mason Mount no debería ser interpretada únicamente como un inconveniente de pretemporada. Para el Manchester United, el episodio funciona como un recordatorio de un problema que el club todavía necesita resolver antes del cierre del mercado: la profundidad de su mediocampo y la necesidad de contar con jugadores capaces de sostener una temporada exigente incluso cuando las lesiones aparezcan.

Desde su llegada procedente del Chelsea en 2023, Mount ha perdido 70 partidos competitivos con el Manchester United por lesiones. En tres años en Old Trafford ha sufrido 10 períodos distintos de baja, principalmente por problemas musculares en pantorrilla o isquiotibiales.

Por eso, aunque sus actuaciones durante la pretemporada habían generado entusiasmo, su nuevo contratiempo obliga a observar la situación con mayor cautela.

El inglés, de 27 años, había mostrado señales alentadoras bajo las órdenes del nuevo entrenador permanente, Michael Carrick. Sus buenas actuaciones habían alimentado la expectativa de que pudiera recuperar protagonismo durante la temporada 2026-27, después de un período especialmente complicado que incluso lo ha dejado fuera de los planes de la selección inglesa.

Sin embargo, Mount no pudo entrenarse antes del amistoso contra el Leeds United y, según BBC Sport, se perderá ese encuentro. El problema se produjo después de recibir un golpe durante el partido del sábado contra el París Saint-Germain, bicampeón consecutivo de la Champions League.

En aquel momento, Carrick explicó que su sustitución había sido principalmente preventiva. Pero que el futbolista no haya podido entrenar posteriormente vuelve a poner sobre la mesa una pregunta mucho más importante: ¿puede el United construir su temporada contando realmente con Mount como una pieza estable?

El mediocampo ha mejorado, pero todavía necesita otra pieza

El Manchester United ha identificado el centro del campo como una de las áreas prioritarias de refuerzo durante este verano.

Los fichajes de Youri Tielemans y Andrey Santos representan pasos importantes. Ambos aportan características diferentes y, en cierta medida, ayudan a cubrir el vacío dejado por Casemiro.

Tielemans no es un mediocentro defensivo tradicional, pero tiene experiencia controlando partidos desde posiciones profundas y cuenta con una amplia capacidad para distribuir el balón. Santos, en cambio, ofrece mayor despliegue físico, capacidad para progresar entre líneas y la posibilidad de conducir el balón hacia adelante.

A ellos se suman Kobbie Mainoo, Bruno Fernandes y Manuel Ugarte, este último cuando esté nuevamente disponible.

Sobre el papel, existe una variedad de perfiles considerablemente mayor que antes. Pero la lesión de Mount demuestra que cantidad y fiabilidad no son necesariamente lo mismo.

Durante la pretemporada, Mount había aprovechado el descanso adicional concedido a Fernandes y Mainoo después del Mundial para desempeñarse en una función más retrasada, similar a la que puede ejercer Tielemans. Y había dejado buenas sensaciones.

El problema es que el United no puede considerar a Mount una alternativa plenamente confiable hasta que consiga encadenar varias semanas, e idealmente meses, de actividad continua.

Y la razón es sencilla: la temporada que viene será más exigente.

El regreso del Manchester United a la Champions League aumenta el número de partidos y obliga a Carrick a administrar minutos, rotaciones y cargas físicas. Una plantilla que quiera competir en varios frentes no puede depender de que todos sus titulares permanezcan sanos durante toda la campaña.

El United necesita músculo y lectura defensiva

La principal conclusión del análisis no es necesariamente que el United deba buscar otro jugador idéntico a Mount. Más bien, necesita un centrocampista que complemente las características de los futbolistas que ya tiene.

El equipo necesita un jugador con mayor capacidad para interrumpir ataques, ganar duelos y leer el juego defensivamente. Alguien que pueda proporcionar robustez especialmente durante los partidos grandes.

Mount aporta experiencia, calidad técnica y versatilidad, pero su historial físico hace peligroso depender exclusivamente de él como solución.

El United cuenta además con jóvenes como Tyler Fletcher y Shea Lacey, que vienen progresando desde las categorías inferiores. Sin embargo, el comienzo de una temporada con Champions League exige también jugadores experimentados capaces de soportar la presión competitiva.

En ese contexto, Mount sigue siendo valioso precisamente por la experiencia que posee. El problema es garantizar que esté disponible.

Carlos Baleba vuelve a aparecer en el radar

El United ha sido relacionado con numerosos centrocampistas. Entre los nombres mencionados están Aurélien Tchouaméni y Manu Koné, ambos titulares con Francia durante su campaña en el Mundial de 2026, además de Tyler Adams y Sander Berge.

Pero existe otro nombre que podría volver a cobrar fuerza: Carlos Baleba, del Brighton & Hove Albion.

El camerunés, de apenas 22 años, llegó a ser valorado en alrededor de 133 millones de dólares (100 millones de libras). Después de una temporada poco destacada, su cotización parece haber disminuido, aunque Brighton todavía podría exigir más de 93 millones de dólares (70 millones de libras) para dejarlo salir.

Baleba encaja en varios de los atributos que el United busca. Su edad significa, además, que podría convertirse en una inversión de largo plazo y no solamente en una solución inmediata.

Precisamente por eso, el nuevo problema físico de Mount podría terminar teniendo una consecuencia inesperada: darle a Carrick un argumento adicional para pedir otro refuerzo antes del cierre del mercado.

La lesión no cambia todo, pero sí aumenta la urgencia

Sería exagerado concluir que un golpe sufrido ante el PSG obliga automáticamente al Manchester United a cambiar completamente su planificación. Todo apunta, según la información proporcionada, a que se trata de un contratiempo que el club espera que sea menor.

Pero el contexto hace que el episodio tenga mayor importancia.

Mount no arrastra simplemente una lesión aislada: lleva 70 partidos competitivos perdidos desde que llegó al United y 10 períodos de baja en tres temporadas. Por eso, cada nuevo problema físico incrementa las dudas sobre cuánto puede aportar durante un calendario completo.

El United ha mejorado su mediocampo con Tielemans y Santos y recuperará otras opciones. Pero si pretende afrontar con garantías la Premier League y su regreso a la Champions, necesita algo más que talento: necesita resistencia, profundidad y diferentes perfiles para responder a distintos tipos de partidos.

Mount todavía puede tener un papel importante. La pretemporada ha demostrado que conserva recursos para hacerlo. Lo que todavía debe demostrar es que puede mantenerse disponible.

Y mientras tanto, el Manchester United haría bien en aprovechar la advertencia antes de que una pequeña lesión de pretemporada se convierta en un problema mucho mayor durante la competición.