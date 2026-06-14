La “leyenda negra” que amenaza el bicampeonato de la Argentina de Scaloni El fantasma del Ranking FIFA: En una serie de carambolas en los amistosos previos, la Albiceleste recuperó la cima del escalafón ecuménico, un honor utilitario que en el plano de la historia representa una auténtica valla psicológica: jamás un líder del ranking ha logrado alzar la Copa del Mundo.