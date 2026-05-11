A pocas semanas del inicio del Mundial 2026, la matemática también tiene su pronóstico. Guillermo Durán, decano de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires (UBA), matemático y doctor en Ciencias de la Computación, presentó en Infobae las probabilidades reales que tiene la selección argentina de conquistar su cuarta Copa del Mundo — y el resultado sorprendió a más de uno.

Argentina es el tercer favorito. Por detrás de España e Inglaterra.

El modelo: resultados, no nombres

El sistema de probabilidades fue desarrollado por la Facultad bajo el nombre 301060 — un homenaje al nacimiento de Diego Armando Maradona, el 30 de octubre de 1960. Su metodología es clara y sin adornos:

“El modelo matemático lo que toma como insumo son los resultados de los partidos. No toma en cuenta ni las formaciones ni la actualidad de los jugadores, solo los resultados que obtuvo cada selección”, explicó Durán.

El sistema analiza los partidos de los últimos seis años, otorgando mayor peso a los encuentros recientes y a los oficiales por sobre los amistosos. No predice un campeón — asigna probabilidades.

“No decimos quién va a ganar el Mundial, por supuesto que no, esto es fútbol”, aclaró el matemático.

Los cinco favoritos según la matemática

El modelo ubica a cinco selecciones por encima del resto:

| Posición | Selección |

| 1° | España |

| 2° | Inglaterra |

| 3° | Argentina |

| 4° | Francia |

| 5° | Brasil |

“Hay cinco favoritos que están por encima del resto. Son España, Inglaterra, Argentina, Francia y Brasil”, confirmó Durán.

La posición de España como favorita tiene lógica: los europeos llegan como campeones continentales con una generación brillante encabezada por Lamine Yamal. La sorpresa es Inglaterra en segundo lugar — una selección que nunca ha ganado un Mundial fuera de su país pero que el modelo posiciona por encima de los campeones defensores.—

Argentina: campeón defensor pero no favorito absoluto

El dato más llamativo para la afición argentina es que el modelo no coloca a la Albiceleste como la gran favorita, a pesar de ser la campeona vigente. Durán lo explicó con honestidad:

“Argentina es el tercer favorito para ganar el Mundial. Nos sorprendió un poco quién era el segundo.”

La razón es metodológica: el modelo solo mira resultados recientes, no el historial de títulos ni el factor psicológico. Y en los últimos seis años, España e Inglaterra han tenido rendimientos que el sistema valora por encima del de Argentina.

La lección de Qatar 2022: el modelo sobrevive a las sorpresas

Durán usó un ejemplo perfecto para ilustrar la utilidad del modelo. En Qatar 2022, el sistema asignó a Argentina un 80% de probabilidades de ganar su debut ante Arabia Saudita. Arabia ganó.

“Cuando terminó el partido estábamos todos muertos, casi como que nos veíamos afuera del Mundial, y el modelo decía Argentina tiene dos tercios de chance de pasar de ronda, aún después de perder con Arabia.”

El modelo no predice resultados individuales — da contexto. Y en ese contexto, Argentina siguió siendo favorita para avanzar incluso después de la derrota más improbable del torneo.

Los penales: la ventaja que la matemática no puede medir

Uno de los datos más curiosos del análisis es el tratamiento de los penales. El modelo los considera cincuenta y cincuenta — no tiene suficiente estadística para asignar ventajas.

Pero la realidad histórica de Argentina en las tandas es contundente: “Argentina es la selección que más definiciones por penales tiene en los mundiales y perdió una sola. Perdió la del 2006 contra Alemania. Después ganó todas.”

Una ventaja real que la matemática no puede capturar completamente — pero que cualquier hincha argentino lleva grabada en la memoria.