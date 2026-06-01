El legendario futbolista portugués Cristiano Ronaldo ha provocado un terremoto histórico en la industria del entretenimiento y los derechos de transmisión. El atacante luso fue anunciado oficialmente como nuevo socio y accionista estratégico de la empresa de transmisiones deportivas LiveMode (LiveModeTV), un movimiento empresarial multimillonario que tiene como objetivo principal la difusión gratuita de partidos de la Copa del Mundo 2026 a través de YouTube y ecosistemas digitales.
Con esta alianza, la marca CR7 busca acelerar la expansión de su portafolio de negocios y, al mismo tiempo, transformar radicalmente la manera tradicional en la que los aficionados consumen las grandes competencias de la FIFA, desafiando el modelo clásico de televisión por cable y suscripciones premium.
Los detalles reales de la cobertura por televisión y streaming
A diferencia de los rumores iniciales de las redes sociales, la investigación de los derechos adquiridos por la compañía de Cristiano Ronaldo revela una estrategia de distribución geográfica muy específica para el torneo que se celebrará en Norteamérica:
Cobertura para Portugal: La plataforma LiveModeTV emitirá de forma totalmente gratuita un paquete de 34 partidos de primer nivel para el territorio portugués. Este acuerdo garantiza la transmisión sin costo de todos los compromisos de la selección de Portugal en la fase de grupos y rondas de eliminación.
Despliegue total en Brasil: A través de CazéTV, marca aliada de la compañía en territorio sudamericano, el proyecto asegura la transmisión en vivo de los 104 partidos que componen el nuevo formato expandido de la Copa del Mundo.
Grandes atractivos garantizados: El catálogo de transmisiones confirmadas para la primera ronda incluye duelos de alto impacto internacional de potencias como Brasil, Argentina, Alemania, España, Francia y Colombia.
El modelo de negocios detrás de la gratuidad
La compañía confirmó que el acceso a las transmisiones en vivo no requerirá ningún tipo de membresía de pago para los usuarios. El modelo financiero se sustentará de manera exclusiva mediante la comercialización de pautas publicitarias masivas y acuerdos de patrocinio con grandes marcas globales, aprovechando que los canales digitales de Cristiano Ronaldo y sus redes sociales alcanzan de forma combinada a más de 1,200 millones de personas en todo el planeta.
El propio futbolista portugués destacó el propósito principal de su entrada a la junta de accionistas de la plataforma, señalando que busca enriquecer el ecosistema digital potenciando el alcance del fútbol y acercando el deporte a todo el mundo de una forma totalmente nueva e inspiradora.