Un clásico renovado con estilo

El Brighton & Hove Albion ha presentado hoy su nueva camiseta local para la temporada 2024/25, en colaboración con su patrocinador técnico Nike. La camiseta, que ya está disponible para su compra, presenta un diseño clásico con un toque moderno.

Extra stripes, extra style. 💙🤍 What do you think of our new @NikeFootball home kit? 😍 pic.twitter.com/Lz2NBhY5Jb — Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) July 15, 2024

Base blanca con bastones azules: La camiseta tiene una base blanca con cinco bastones azules verticales, que incorporan un sutil degradado de color en su interior. Este diseño se inspira en la camiseta de la temporada 2020/21, pero con un toque más moderno y elegante. El cuello y los puños son de color azul marino, mientras que las mangas y la zona dorsal son blancas.

Un homenaje a la temporada pasada: En la parte posterior del cuello, la camiseta lleva la inscripción “Albion Together”, un homenaje al espíritu de equipo que se mostró durante la temporada pasada. En el pecho, se encuentra el logo de Nike, mientras que el escudo del Brighton & Hove Albion está situado en el lado izquierdo.

First impressions of the new shirt… 👀 Carlos sums up how we're all feeling! 😘🫶 pic.twitter.com/WVGI6BFpOw — Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) July 15, 2024

Una marca con historia: Nike es patrocinador técnico del Brighton & Hove Albion desde la temporada 2014/15. La marca estadounidense ha diseñado algunas de las camisetas más populares del club en los últimos años, y la nueva camiseta para la temporada 2024/25 no será una excepción.

Un equipo en ascenso: El Brighton & Hove Albion ha estado en la Premier League desde la temporada 2017/18. En la última temporada, el equipo terminó en el noveno puesto, su mejor resultado en la historia del club. La nueva camiseta será un símbolo del continuo progreso del club y de su ambición de alcanzar nuevas cotas en el futuro.

On set at our kit launch, styled by @_Percival. 💫 pic.twitter.com/ATGFHTMo1G — Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) July 15, 2024

La nueva camiseta local del Brighton & Hove Albion para la temporada 2024/25 ya está disponible para su compra en la tienda online del club y en tiendas minoristas seleccionadas.

La nueva camiseta local del Brighton & Hove Albion para la temporada 2024/25 es un diseño clásico y elegante que seguramente será popular entre los aficionados del club. Es un símbolo del continuo progreso del club y de su ambición de alcanzar nuevas cotas en el futuro.