La Selección Argentina Sub-20 atraviesa las horas más esperadas de su participación en el Mundial de Chile 2025. Luego de imponerse 1-0 ante Colombia en semifinales con un gol decisivo de Mateo Silvetti, el conjunto dirigido por Diego Placente se prepara para disputar la gran final frente a Marruecos, este domingo desde las 20:00 en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, de Santiago.

En la antesala del partido que definirá al nuevo campeón juvenil, el equipo argentino recibió una excelente noticia: Maher Carrizo, suspendido en la semifinal, está habilitado para volver y será una de las cartas clave del ataque albiceleste.

El regreso de una figura clave para Placente

Carrizo, delantero de Vélez Sarsfield y uno de los futbolistas más desequilibrantes del plantel, cumplió su fecha de sanción tras haber acumulado dos amarillas —la última en los cuartos de final frente a México— y estará disponible para la final.

Su regreso representa un alivio para Placente, que podrá contar nuevamente con un jugador de enorme despliegue físico, velocidad y precisión ofensiva. Durante todo el certamen, Carrizo fue determinante para el funcionamiento del equipo y su ausencia ante Colombia se sintió, especialmente en la generación de juego por las bandas.

En la previa, el entrenador argentino destacó la importancia de recuperar a una pieza que simboliza la intensidad y el equilibrio entre defensa y ataque que caracteriza al equipo: “Maher nos da variantes, desequilibrio y mucha entrega. Tenerlo de vuelta en un partido como este es fundamental”, reconoció Placente en conferencia de prensa.

Bajas sensibles en la Albiceleste

No todo son buenas noticias para Argentina. El cuerpo técnico confirmó que Valente Pierani y Álvaro Montoro no estarán disponibles para la final.

Pierani sufrió un esguince de rodilla que lo marginó desde los cuartos de final, mientras que Montoro continúa en recuperación tras la fractura de clavícula que padeció en la goleada 4-0 ante Nigeria. Ambos jugadores, piezas habituales del once titular, ya fueron desafectados del torneo.

A pesar de las ausencias, la Selección Argentina mantiene la confianza intacta. El equipo ha demostrado solidez defensiva, orden táctico y eficacia en los momentos decisivos. La victoria ante Colombia, con gol de Silvetti, ratificó el crecimiento colectivo y la fortaleza emocional del grupo.

Marruecos, una revelación en su primera final

El rival argentino, Marruecos, llega por primera vez a una final del Mundial Sub-20. El conjunto africano se impuso a Francia en semifinales tras una dramática tanda de penales, confirmando su papel como una de las sorpresas del certamen.

El equipo marroquí ha mostrado un fútbol disciplinado y una notable capacidad de reacción, especialmente en los duelos de eliminación directa, donde eliminó a potencias como Brasil y Corea del Sur.

El sueño del séptimo título

Con el regreso de Carrizo y la ilusión de todo un país, la Selección Argentina Sub-20 intentará conquistar su séptimo título mundial juvenil, el primero desde la consagración en Canadá 2007.

La cita será este domingo 19 de octubre, desde las 20:00, en Santiago de Chile. El encuentro podrá seguirse por televisión a través de las señales oficiales del torneo y plataformas digitales.

Dieciocho años después de su última coronación, Argentina vuelve a una final con una generación talentosa, comprometida y decidida a dejar su huella en la historia. El sueño está a un paso.