La Premier League hará un histórico cambio de proveedor Después de casi veinticinco años, la competición inglesa cambiará uno de los aspectos más distintivos de su imagen

Tras 25 años de estar asociados, la Premier League y Nike no seguirán trabajando juntos y el nuevo balón del fútbol inglés estará a cargo de la marca alemana, Puma, quienes ya saben lo que es estar presentes en las mejores ligas de fútbol. La marca del felino se hará con el contrato en la Premier League tras lograr arrebatárselo en LaLiga, Serie A y Liga Portugal, entre otras, según The Athletic. Los términos económicos no se han desvelado.

Ni la Premier League, Puma o Nike han emitido una declaración oficial, pero en la prensa británica es un secreto a voces y un dolor para los más nostálgicos que recordaron que la asociación de Nike y la Premier League comenzó en el 2000 con el balón ‘Nike Geo Merlin’.

Ambas partes firmaron una extensión de contrato por seis años en noviembre de 2018, hasta 2025. En ese momento, Richard Scudamore, ex presidente ejecutivo de la Premier League, dijo: “Nike es un socio excelente para la Premier League y, a través de su historial de innovación, ha hecho un gran trabajo proporcionando balones de alta calidad para la competencia durante casi 20 años”.

“Estamos muy contentos de que nuestra asociación se haya extendido hasta el final de la temporada 2024/25. Nuestro trabajo en conjunto se extiende más allá de la pelota de partido e incluye el excelente apoyo de Nike para el Programa de equipos y equipos de estrellas primarias de la Premier League que beneficia a las escuelas de Inglaterra y Gales”, expresó en ese momento.

La tecnología del balón de partido se ha desarrollado a lo largo de las décadas posteriores, con Nike Flight, anunciado como una “revolución en la aerodinámica”, utilizado la temporada pasada. La nueva versión de Nike Flight se utilizará por primera vez en 2023-24 cuando regrese la Premier League el viernes 11 de agosto con Burnley recibiendo al Manchester City. Como parte de su acuerdo, Nike ha suministrado kits y equipos para el desarrollo juvenil y los eventos internacionales de la Premier League.