La Premier League puede rescatar la carrera de Endrick El delantero brasileño podría salir cedido nuevamente del Real Madrid, con el Aston Villa como principal candidato, después de recuperar sensaciones durante su paso por Lyon.

La historia de Endrick en el Real Madrid todavía está lejos de terminar, pero el delantero brasileño parece estar ante un nuevo capítulo fuera del Santiago Bernabéu. A sus 20 años, el atacante podría volver a salir cedido esta temporada y la Premier League aparece como uno de los posibles destinos para relanzar una carrera que, pese a las dificultades, todavía conserva un enorme potencial.

El Aston Villa surge como el principal candidato para hacerse con sus servicios. El conjunto inglés, reciente campeón de la Europa League, habría mostrado interés en incorporar al jugador a préstamo, mientras que el AS Roma también aparece entre los clubes interesados.

La situación de Endrick se explica, en buena medida, por la dificultad que ha encontrado para conseguir minutos desde su llegada oficial al Real Madrid en el verano de 2024. El brasileño llegó a la capital española convertido en una de las grandes promesas del fútbol sudamericano, pero no consiguió consolidarse en los planes de Carlo Ancelotti ni posteriormente en los de Xabi Alonso.

Ante la falta de oportunidades, el club decidió enviarlo cedido al Lyon durante la segunda mitad de la temporada 2025-26. Allí encontró precisamente aquello que necesitaba: continuidad.

En 21 partidos con el conjunto francés, Endrick consiguió ocho goles y ocho asistencias. Sus actuaciones permitieron recuperar parte de la expectativa que había acompañado su llegada al fútbol europeo y demostraron que el talento que había convencido al Real Madrid para invertir cerca de 60 millones de euros todavía estaba presente.

Su rendimiento en Francia incluso le permitió recibir una convocatoria de Carlo Ancelotti con la selección de Brasil para el Mundial de 2026.

Después del torneo, Endrick regresó antes de lo previsto a la pretemporada del Real Madrid con la intención de convencer al nuevo entrenador, José Mourinho. Sin embargo, la situación competitiva del equipo parece haber complicado nuevamente sus posibilidades.

El Real Madrid incorporó este verano al delantero Carlos Espí y al joven extremo Yan Diomande, aumentando la competencia por los minutos ofensivos. Endrick puede actuar como delantero, pero durante su etapa en Lyon también tuvo una participación más habitual partiendo desde una posición abierta.

A ello se suman las propias palabras de Mourinho sobre la composición de su plantilla. El técnico portugués afirmó que quería trabajar con un grupo reducido de “20 jugadores más los que actualmente están lesionados”, una declaración que abre la puerta a diferentes salidas antes del cierre del mercado el 1 de septiembre.

Para el Real Madrid, una nueva cesión no necesariamente representaría un fracaso. Al contrario, el club todavía considera al brasileño una inversión importante y, según el reporte citado, estaría dispuesto incluso a contribuir con parte de su salario para facilitar una salida temporal. Su remuneración supera los cinco millones de euros por temporada.

El Aston Villa aparece como el destino más probable según SPORT, aunque no es el único club que ha mostrado interés. También se mencionan al AS Roma y a varios equipos de LaLiga: Real Sociedad, Villarreal y Real Betis. El propio jugador, además, estaría interesado en disputar competición europea.

La posibilidad de jugar en Inglaterra podría representar un desafío especialmente atractivo para Endrick. Después de experimentar las exigencias del Real Madrid y de recuperar confianza en Francia, tendría la oportunidad de continuar su desarrollo en otro de los grandes escenarios del fútbol europeo.

El brasileño llegó a Madrid después de ser comparado con figuras como Vinícius Júnior, Karim Benzema e incluso Pelé. Aquellas expectativas elevaron enormemente la presión sobre un futbolista que todavía era muy joven.

Pero su paso por el Santiago Bernabéu también demuestra lo difícil que puede resultar dar el salto desde una gran promesa hasta convertirse en una pieza habitual de uno de los clubes más exigentes del mundo.

Su experiencia en Lyon dejó una señal importante: cuando tuvo minutos y continuidad, Endrick volvió a producir.

Ahora, una nueva cesión podría ofrecerle precisamente el escenario que necesita para seguir creciendo. En lugar de quedar relegado por la competencia en Madrid, tendría la posibilidad de disputar partidos, asumir responsabilidades y demostrar que su talento todavía puede convertirse en una realidad al máximo nivel.

Apenas tiene 20 años y su historia todavía está en construcción. El próximo destino podría ser decisivo para determinar qué versión de Endrick regresará al Real Madrid en el futuro.

Por ahora, el Aston Villa parece tomar ventaja en la carrera. Para Endrick, más que una salida, podría tratarse de una oportunidad para volver a empezar.