Prensa mundial apuesta en contra de CR7 ante España Los principales diarios deportivos del planeta y la supercomputadora de Opta se inclinan ante el poderío defensivo de La Roja para eliminar a Cristiano Ronaldo en Dallas.

Los analistas internacionales ya dictaron sentencia en las casas de apuestas y el bando luso arranca contra las cuerdas. El prestigioso diario vietnamita Báo Dân trí recopiló las grandes portadas predictivas del planeta y las principales editoriales de deportes del mundo coinciden de forma unánime en otorgarle el cartel de favorita a la Selección de España por encima de la Portugal de Cristiano Ronaldo. El análisis se apoya en una brutal disparidad de rendimientos: mientras los lusos arrastran severas dudas tras salvarse de milagro ante Croacia en el minuto 103 gracias al chip del balón y la tecnología del VAR, la Roja de Luis de la Fuente viene de firmar una exhibición histórica al triturar 3-0 a Austria. Esta goleada significó la primera victoria española en una eliminación directa de un Mundial desde que levantaron la copa en Sudáfrica 2010 y su mayor margen de ventaja en estas instancias desde 1994, presumiendo un cerrojo perfecto con cero goles encajados en todo el torneo.

Unanimidad en los quioscos internacionales

El planeta fútbol contiene el aliento a escasas horas de que se abran las puertas del Estadio de Dallas (AT&T Stadium) para albergar el plato fuerte de los octavos de final de la Copa del Mundo de la FIFA 2026. La expectación mediática es tan colosal que las principales salas de redacción de los cinco continentes han lanzado sus cartas sobre la mesa, configurando un veredicto unánime que sitúa a la Selección de España como la gran candidata para avanzar a los cuartos de final y sepultar el último sueño mundialista de Cristiano Ronaldo.

El argumento matriz que sostiene esta corriente de opinión internacional radica en la abismal diferencia de sensaciones colectivas que ambos gigantes peninsulares proyectaron en sus respectivos cruces de dieciseisavos. Portales británicos de vanguardia como Sports Mole han sido sumamente tajantes al catalogar la clasificación de las Quinas como un acto de mera fortuna logística, recordando que la escuadra de Roberto Martínez rozó la eliminación ante Croacia, salvándose en el minuto 103 gracias a la tecnología del sensor interno del balón que detectó un fuera de juego milimétrico. En contraposición, la prensa ensalza el andar de una España que llega con paso perfecto, tres victorias al hilo y un cerrojo defensivo inquebrantable que mantiene la valla de Unai Simón invicta en lo que va de la justa norteamericana.

Las pizarras de los expertos: ¿Marcador directo o prórroga?

El desglose de los marcadores previstos por las firmas editoriales más influyentes del deporte rey anticipa una tarde de alta intensidad táctica, pero con un desenlace favorable para los vigentes campeones de Europa:

Sports Mole (Inglaterra): Portugal 1-2 España. La cabecera británica sostiene que la solidez granítica de la zaga de Luis de la Fuente terminará asfixiando los circuitos creativos de Bruno Fernandes, cortando los suministros hacia Cristiano Ronaldo para inclinar la balanza en los 90 minutos reglamentarios.

Sportskeeda (India): Portugal 1-2 España. El gigante asiático augura un partido de ritmo controlado por la medular de Rodri y Pedri, donde la Roja dictará las condiciones asociativas abriendo boquetes en la zaga lusa gracias a la velocidad e inventiva de Lamine Yamal, mientras que Portugal dependerá exclusivamente de un contragolpe aislado de Rafael Leão.

Sports Illustrated (Estados Unidos): Portugal 0-2 España. La prestigiosa revista norteamericana apuesta por un escenario mucho más holgado y categórico a favor de los ibéricos, proyectando un monólogo futbolístico donde el pragmatismo y la contundencia de Mikel Oyarzabal liquidarán el pleito sin necesidad de recurrir al drama del tiempo extra.

La sentencia de la supercomputadora

Para los amantes de las ciencias exactas y la analítica avanzada, el veredicto probabilístico ofrece un panorama sumamente hostil para las aspiraciones del búnker portugués. Los algoritmos de inteligencia artificial de la prestigiosa firma estadística Opta han ejecutado miles de simulaciones del careo en Texas, otorgándole a la Selección de España un contundente 48.6% de probabilidades de adjudicarse la victoria dentro del tiempo regular. Por su parte, la Portugal de un Cristiano que ya confirmó que esta será la última Copa del Mundo de su carrera, apenas ostenta un 25.6% de opciones de éxito, mientras que la probabilidad de que el derbi agote los 90 minutos y se traslade al alargue bajo el silbato de Anthony Taylor se sitúa en un equilibrado 25.8%.

Alineaciones Ratificadas para el Choque en Texas

Portugal (4-2-3-1): Diogo Costa; João Cancelo, Rúben Dias, Renato Veiga, Nuno Mendes; Vitinha, João Neves; Pedro Neto, Bruno Fernandes, Rafael Leão; Cristiano Ronaldo. DT: Roberto Martínez.

España (4-3-3): Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Rodri, Pedri; Lamine Yamal, Dani Olmo, Álex Baena; Mikel Oyarzabal. DT: Luis de la Fuente.