La promesa del Inter Miami a Messi que involucra a Barcelona Jorge Mas, accionista y dueño del Inter Miami, habló sobre una de las condiciones que pusieron al fichar al argentino hace unos meses

03/10/2023 · 11:42 AM

A casi tres meses de su traspaso al Inter Miami, la llegada de Lionel Messi resultó ser todo un éxito tanto a nivel deportivo como empresarial. El astro argentino logró catapultar al equipo desde lo más bajo de la tabla a lograr su primer título (en la Leagues Cup) y la clasificación a la Champions League de la Concacaf en muy poco tiempo. Incluso, pudo haber ganado la US Open Cup pero cayó 1-2 ante Houston Dynamo en el duelo final.

Esta vez, el que se refirió al presente del astro argentino en Estados Unidos fue Jorge Más, empresario norteamericano de origen cubano que es accionista mayoritario del equipo fundado por el ex jugador David Beckham. En una entrevista, el dirigente declaró el detrás de escena de las negociaciones del contrato de Messi y reveló un aspecto que habla sobre el futuro del jugador y que involucra a Barcelona.

Más aseguró que están trabajando para que el astro argentino pueda despedirse de Barcelona como se lo merece: “Su salida no fue a gusto. No se pudo despedir de su club y las circunstancias no fueron las que hubiera querido. Yo le di mi compromiso de que haría todo lo posible en los próximos años para que tenga la oportunidad y pueda despedirse de su afición en Barcelona. Podremos armar algún tipo de partido o algo con el Inter Miami, eso se organizará, pero sí”.

Luego Mas de tomó unos segundos para hablar sobre las negociaciones por Messi para integrar la franquicia de la MLS: “Obviamente, siendo el mejor jugador del mundo hubo mucha competencia, mucha. No sólo con la renovación que quería el PSG, la posible vuelta a Barcelona y las ofertas de Arabia Saudita. Francamente fueron unos meses muy intensos, tuve múltiples reuniones entre Rosario, Barcelona, Madrid, París, Miami, Doha… ¿Si vi peligrar la operación? Sin duda. Hubo mucha presión”.

Sin embargo, el directivo siempre tuvo en claro que la última palabra la tenían Leo y Antonela: “Fueron 4 años y medio de convencerlo, porque al final el que tenía la decisión era él y su familia. Yo nunca perdí la fe, yo estaba convencido porque tenia una visión que Lionel Messi iba a llegar aquí a Miami. Cuando él estaba entrando en su último año de contrato con el PSG, tuve la oportunidad de hablar con él porque el equipo de argentina fue a entrenar a las instalaciones del Inter Miami, hicieron su premundial ahí, y me pasé mucho tiempo con Leo conversando de eso, de Miami, de su familia, de su futuro. Veía que existía una gran posibilidad de poder cerrar algo para que Lionel fuera a Maimi en 2023, después del Mundial”.