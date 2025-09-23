La racha de Racing frente Vélez en Avellaneda ¿Cuándo fue la última derrota de local? La Academia suma seis triunfos seguidos como local frente al Fortín. El antecedente más reciente de caída en Avellaneda se remonta a 2013 con gol de Mauro Zárate.

Escuchar la noticia Escuchar la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Cilindro de Avellaneda volverá a ser escenario de un cruce decisivo entre Racing y Vélez por la Copa Libertadores. La Academia llega con la ventaja del 1-0 conseguido en Liniers y, además, con un historial muy favorable en su casa frente al Fortín: son seis victorias consecutivas en los últimos enfrentamientos disputados allí por todas las competencias.

Para encontrar la última vez que Racing cayó como local ante Vélez hay que retroceder más de una década. El 18 de octubre de 2013, por la fecha 12 del Torneo Inicial, el equipo de Mostaza Merlo perdió 0-1 con gol de Mauro Zárate. Aquella noche, en el Cilindro, formaron parte del once académico Sebastián Saja, Rodrigo De Paul, Luciano Vietto y Bruno Zuculini, dos de ellos hoy vinculados al club. En el banco del Fortín estaba un tal Ricardo Gareca, con Lucas Pratto y Zárate como figuras ofensivas.

Desde entonces, Racing hilvanó una serie positiva con estos resultados en Avellaneda:

2-0 en 2014

3-1 en 2015

2-1 y 2-0 en 2018

2-0 en 2022

2-1 en 2023

El último triunfo fue el 17 de junio de 2023, bajo la conducción de Fernando Gago, con goles de Gonzalo Piovi y Gabriel Hauche.

📋 Los convocados por Gustavo Costas para la revancha de cuartos de final ante Vélez. pic.twitter.com/KQDXsKJdoF — Racing Club (@RacingClub) September 22, 2025

Vélez recupera a Braian Romero

En la previa del duelo de vuelta, la gran novedad en Vélez pasa por el regreso de Braian Romero. El delantero de 34 años, recuperado de un desgarro en el isquiotibial, volverá a ser titular en lugar de Michael Santos. Romero suma 10 goles en la temporada, dos de ellos en esta Libertadores, y será la principal carta ofensiva del conjunto dirigido por Guillermo Barros Schelotto.

El Fortín, no obstante, no podrá contar con Lisandro Magallán, expulsado en la ida. En su lugar ingresará Aaron Quirós para acompañar a Emanuel Mammana en la zaga central.

Posible formación de Vélez en el Cilindro

Tomás Marchiori; Jano Gordon, Emanuel Mammana, Aaron Quirós, Elías Gómez; Rodrigo Aliendro, Agustín Bouzat, Tomás Galván o Manuel Lanzini; Maher Carrizo, Braian Romero e Imanol Machuca.

Con este panorama, Racing buscará estirar su invicto en casa frente a un Vélez que apuesta a su goleador para intentar romper la racha y dar el golpe en Avellaneda.