Radiografía de la decadencia brasileña: 24 años de fantasía y soberbia Un gigante atrapado en el eco del pasado. El colapso en octavos ante Noruega expone la peor crisis histórica de la 'Seleção'. De la soberbia de Cunha y el fracaso de Endrick, al error de Ancelotti de sacrificar la modernidad por las últimas lágrimas de Neymar.

La estrepitosa y prematura eliminación de la Selección de Brasil en los octavos de final de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 a manos de la disciplinada Noruega de Erling Haaland no constituye un accidente aislado de la pizarra. Para los analistas internacionales y las principales cabeceras deportivas del planeta, como el pormenorizado informe publicado por Báo Tuổi Trẻ, el llanto desconsolado de Neymar Jr. sobre el césped del MetLife Stadium es el epitafio perfecto para un proceso de degradación estructural que arrastra veinticuatro años de estancamiento, soberbia cultural y divorcio absoluto con la evolución del fútbol moderno.

Desde que la constelación de estrellas comandada por Ronaldo, Rivaldo y Ronaldinho bordara la quinta estrella en el escudo en el ya lejano Mundial de Corea-Japón 2002, la Verdeamarela ha ingresado en un bucle crónico de frustraciones ecuménicas. El desplome estadístico es aterrador para una nación que respira fútbol: eliminación en cuartos de final en 2006 y 2010; el traumático e histórico 1-7 ante Alemania en las semifinales de su propio torneo en 2014; nuevos descalabros en cuartos en 2018 y 2022; y, finalmente, el piso más bajo de su historia contemporánea al quedar marginados en la ronda de octavos en este 2026. La alarmante pérdida de rumbo obligó a la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) a romper sus manuales nacionalistas para entregarle las riendas al técnico extranjero más laureado de la época contemporánea, Carlo Ancelotti. Sin embargo, ni siquiera la mística del estratega italiano fue capaz de inmunizar a un plantel contaminado por el virus de la complacencia mediática y la superioridad mal entendida.

El “pecado” de Ancelotti: Marketing por encima de la profesión

El debate táctico que incendia los platós de televisión en Río de Janeiro y São Paulo apunta de forma directa a las concesiones logísticas realizadas por Ancelotti en la confección de la lista definitiva. En su afán por mitigar la asfixiante presión de los patrocinadores, los dirigentes y el clamor de una torcida nostálgica, el timonel de Reggiolo cometió el pecado capital de dejar fuera de la convocatoria a João Pedro—el delantero centro brasileño con mejor presente asociativo en la élite europea—para abrirle un espacio forzado a un Neymar visiblemente mermado en lo físico.

La insistencia en cobijarse bajo la figura del “10” clásico terminó desnudando las carencias dinámicas de la escuadra. Mientras selecciones de vanguardia demuestran que la corona mundial se construye mediante transiciones vertiginosas, presión tras pérdida y bloques compactos sin la necesidad de un enganche estático, Brasil sacrificó su volumen de juego para rendirle pleitesía a un futbolista que llegó a Norteamérica con el rótulo de “trabajador remoto”, pasando los primeros compromisos en el banquillo. El precio de priorizar el valor de marca sobre las necesidades del césped fue prohibitivo: una ofensiva predecible que dependió en demasía de los centros hacia Igor Thiago en la fase de grupos, el penal errado por Bruno Guimarães, la inmadurez de un Endrick que desperdició una oportunidad flagrante de uno contra uno frente al guardameta noruego Ørjan Nyland, y el amargo desenlace en la Gran Manzana.

De los cinco dedos de Cunha a la realidad del rancho mediocre

Quizá el síntoma más alarmante de la enfermedad que padece el balompié amazónico no reside en las pizarras, sino en la alarmante pérdida de humildad competitiva de sus nuevas figuras. Tras superar con excesivos apuros a la Selección de Japón en los dieciseisavos de final gracias a un gol in extremis de Gabriel Martinelli al minuto 95, el atacante Matheus Cunha acaparó el repudio internacional al festejar de cara al banquillo nipón mostrando los cinco dedos de la mano, en una clara alusión jactanciosa a los cinco títulos mundiales del Scratch.

Esa postal resume con exactitud el ecosistema de fantasía en el que habita el futbolista brasileño promedio. Mientras el entorno digital de la Seleção se dedicaba a insultar en redes sociales al juvenil japonés Kento Shiogai por haber osado declarar que “Brasil ya no asusta a nadie”, la realidad del terreno de juego le daba la razón al jugador asiático menos de setenta y dos horas después. Los cinco mundiales expuestos en los dedos de Cunha pertenecen a los libros de las leyendas de Pelé, Garrincha, Zico o Romário; la actual generación de 2026, devorada por el peso de sus propios contratos publicitarios y peinados de pasarela, salta al campo con una actitud de realeza que su fútbol ya no es capaz de respaldar. Brasil ha dejado de ser el rey temido del festival del fútbol para transformarse en un equipo del montón en las eliminatorias de peso, con el único y triste consuelo de que sus históricos perseguidores históricos, Alemania e Italia, atraviesan desiertos reglamentarios aún más desoladores.