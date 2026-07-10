Por qué ningún árbitro inglés puede pitarle a Argentina en el Mundial La FIFA aplica una cláusula de neutralidad estricta debido a la sensibilidad diplomática derivada de la Guerra de Malvinas de 1982. Colegiados de élite como Michael Oliver y Anthony Taylor tienen prohibido dirigir a la Albiceleste.

La Copa del Mundo de la FIFA 2026 transita por sus aduanas definitivas de cuartos de final, donde la fisonomía de cada partido se planifica con una precisión casi científica. Sin embargo, en las oficinas de designación del comité arbitral existe un estatuto estricto que no responde al rendimiento técnico de los jueces en los rectángulos de juego, sino a un factor geopolítico e histórico que data de hace más de cuatro décadas.

A pesar de figurar de forma unánime en las planillas de vanguardia de la FIFA como dos de los silbantes con mayor credenciales del planeta, los ingleses Michael Oliver y Anthony Taylor tienen prohibido de forma permanente impartir justicia en cualquier careo que involucre a la Selección de Argentina. Si bien el estatuto matriz de la FIFA impide por defecto que un colegiado pite compromisos de su propia federación para blindar la imparcialidad de los resultados, en este escenario perimetral existe una veda política extraordinaria implementada para evitar roces diplomáticos derivados de la Guerra de Malvinas de 1982, conflicto bélico que enfrentó al país sudamericano con el Reino Unido.

El laberinto de las designaciones hacia la Gran Final

Esta normativa especial genera un auténtico dolor de cabeza logístico para el comité organizador a medida que el torneo veraniego se acerca a su conclusión el próximo 19 de julio en Nueva York. Tras confirmarse que Michael Oliver será el encargado de dirigir el volcánico cruce de cuartos de final entre España y Bélgica, el británico alcanzará la impresionante cifra de siete partidos dirigidos de por vida en Copas del Mundo, consolidándose como una de las deidades del silbato moderno.

No obstante, esta misma restricción histórica torpedea de forma proactiva sus posibilidades de coronar su trayectoria pitando el partido por el título mundial:

Si la Argentina de Lionel Scaloni —que viene de firmar una remontada de antología 3-2 ante Egipto— supera a Suiza en Kansas City, Oliver y Taylor quedan descartados de forma automática para la Final.

—que viene de firmar una remontada de antología 3-2 ante Egipto— supera a Suiza en Kansas City, Oliver y Taylor quedan descartados de forma automática para la Final. Si la Inglaterra de Harry Kane tritura las pizarras de las casas de apuestas al eliminar a la Noruega de Erling Haaland en Miami, el principio de neutralidad por nacionalidad los inhabilita de igual manera.

Semifinal explosiva a la vista

El panorama se torna aún más complejo al evaluar las planillas del cuadro eliminatorio de este verano. Si las dos potencias logran sortear sus respectivas aduanas de cuartos de final, Argentina e Inglaterra se verían las caras en una semifinal volcánica el próximo 15 de julio, reeditando uno de los clásicos más calientes, pasionales y cinematográficos en la bitácora del balompié. Ante este escenario, la FIFA ya diseña planes de contingencia perimetrales con colegiados de otras confederaciones para asegurar que las pizarras disciplinarias operen bajo una neutralidad incuestionable.

La Copa del Mundo demuestra que el esférico jamás rueda aislado de la realidad del planeta, manteniendo vivas las viejas rivalidades de la historia en cada rincón del tablero internacional.