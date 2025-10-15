La renovación no se detiene: cuatro nuevos nombres se suman a la era Scaloni en la Selección Argentina José Manuel “Flaco” López, Lautaro Rivero, Aníbal Moreno y Facundo Cambeses debutaron con la camiseta de la Albiceleste en la goleada 6-0 ante Puerto Rico.

Escuchar la noticia Escuchar la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Una noche de estrenos en Miami

La Selección Argentina continúa su preparación en la doble fecha FIFA con sede en Miami, donde volvió a brillar con autoridad. Luego del triunfo por 1-0 frente a Venezuela, el equipo nacional arrasó por 6-0 ante Puerto Rico en un encuentro que tuvo varios condimentos especiales: la solidez del campeón del mundo, el regreso de piezas clave y, sobre todo, cuatro nuevos futbolistas que tuvieron su primera experiencia con la camiseta celeste y blanca.

José Manuel López, delantero del Palmeiras, fue titular y dejó su sello al asistir a Alexis Mac Allister en el primer gol del encuentro. En el entretiempo, Lionel Scaloni apostó por darle minutos a Aníbal Moreno —también jugador del Verdao— y al joven defensor de River Plate, Lautaro Rivero, de apenas 21 años. Más tarde, a los 30 minutos del complemento, Facundo Cambeses reemplazó a Emiliano “Dibu” Martínez para completar el póker de debutantes.

El sello Scaloni: confianza, recambio y visión de futuro

Desde su llegada al banco en 2018, Lionel Scaloni transformó la Selección Argentina no solo en un equipo campeón, sino también en un espacio de crecimiento y oportunidades. El actual cuerpo técnico ha sabido equilibrar la experiencia de figuras consagradas con la inclusión constante de nuevos talentos.

En los últimos seis años, más de cincuenta futbolistas han tenido su primera vez en la Mayor bajo su conducción, un número que refleja la amplitud de su proyecto y la renovación continua que sostiene la identidad ganadora del equipo.

De los primeros pasos al título mundial

La historia comenzó en septiembre de 2018, en la goleada 3-0 ante Guatemala, cuando Gerónimo Rulli y Exequiel Palacios se transformaron en los primeros debutantes de la era Scaloni. Desde entonces, se sumaron nombres que hoy son pilares indiscutidos del seleccionado: Rodrigo De Paul, Cristian “Cuti” Romero, Nahuel Molina, Alexis Mac Allister, Lisandro Martínez, Julián Álvarez y Emiliano Martínez, entre otros.

Aquella generación de “nuevos” terminó colgándose la medalla de campeón del mundo en Qatar 2022, validando el proceso y confirmando que la apuesta por la renovación fue un acierto.

Los debutantes del nuevo ciclo: sangre joven para el futuro

Tras el Mundial, Scaloni mantuvo la misma línea de trabajo, convocando jóvenes que se perfilan como el futuro inmediato de la Selección. Alejandro Garnacho (Manchester United), Valentín Barco (Sevilla), Valentín Carboni (Olympique de Marsella), Nico Paz (Como), Giuliano Simeone (Atlético de Madrid) y Franco Mastantuono —recién incorporado al Real Madrid y el más joven en debutar con la Albiceleste— forman parte de esta nueva camada.

A ellos se suman ahora López, Rivero, Moreno y Cambeses, quienes tuvieron su esperado estreno y buscan ganarse un lugar en próximas convocatorias. Cuatro nombres que representan distintas posiciones, edades y recorridos, pero un mismo objetivo: ser parte del futuro inmediato del campeón del mundo.

Un ciclo que no deja de evolucionar

La lista de debutantes bajo el mando de Scaloni ya es extensa. Desde Rulli hasta Mastantuono, pasando por Montiel, De Paul, Enzo Fernández o Garnacho, todos forman parte de un proceso histórico que marcó un antes y un después en la Selección Argentina.

Más allá de los títulos, el gran mérito del técnico santafesino ha sido construir un plantel amplio, competitivo y con recambio en todas las líneas. La goleada ante Puerto Rico no solo confirmó la vigencia del equipo campeón, sino también la vitalidad de un proyecto que sigue mirando hacia adelante.

En cada convocatoria, Scaloni demuestra que su mirada va más allá del presente. Mientras el equipo celebra victorias y mantiene su jerarquía mundial, el entrenador continúa sembrando futuro. Con López, Rivero, Moreno y Cambeses, la renovación argentina sigue su curso natural: la de un campeón del mundo que no se conforma y que ya piensa en el mañana.