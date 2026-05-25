A lo largo de casi un siglo, el torneo más prestigioso del planeta ha coronado a leyendas imperecederas y ha dejado momentos grabados a fuego en la memoria colectiva del balompié.
Desde el nacimiento del mito de Pelé en 1958 hasta la consagración definitiva de Lionel Messi en Qatar 2022, repasamos el palmarés histórico y la evolución de los monarcas universales.
Tabla Histórica de Campeones (Por Edición)
Los Reyes del Tablero: Títulos por País
El dominio global del fútbol se concentra en un grupo selecto de ocho naciones que han logrado bordar estrellas en sus escudos:
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Brasil (5): El único “Pentacampeón”. Dueño de las eras de Pelé (1958, 1962, 1970), Romário (1994) y Ronaldo Nazário (2002).
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Alemania (4): Símbolo de consistencia, con títulos en 1954, 1974, 1990 y el recordado trofeo de 2014 en el Maracaná.
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Italia (4): Bicampeón pre-guerra (1934, 1938), el rugido de Paolo Rossi en 1982 y la muralla de Cannavaro en 2006.
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Argentina (3): La cuna de las mayores exhibiciones individuales con Mario Kempes (1978), Diego Maradona (1986) y Lionel Messi (2022).
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Francia (2): Potencia moderna gracias a las eras de Zinedine Zidane (1998) y Kylian Mbappé (2018).
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Uruguay (2): Los pioneros de la gloria en 1930 y autores de la mayor hazaña histórica: el Maracanazo de 1950.
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Inglaterra (1): Coronados ante su gente en 1966 de la mano de Bobby Charlton.
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España (1): Tocaron el cielo en 2010 con el inolvidable gol de Andrés Iniesta que selló la era del “tiki-taka”.
Hitos inolvidables de las Copas del Mundo
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El Legado de Pelé: Sigue siendo el único futbolista en la historia en levantar tres Copas del Mundo (1958, 1962 y 1970), la primera con tan solo 17 años.
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La Mayor Exhibición Individual: Ocurrida en México 1986, donde Diego Armando Maradona cargó a los hombros a la selección albiceleste firmando “El Gol del Siglo” y la polémica “Mano de Dios” ante Inglaterra.
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El Cierre del Debate: En Qatar 2022, en lo que muchos catalogan como la mejor final de todos los tiempos, Lionel Messi comandó a Argentina para destronar a la Francia de Mbappé, cerrando con broche de oro su carrera internacional.
El torneo se traslada ahora a suelo norteamericano, donde 48 selecciones buscarán escribir su nombre en la página número 23 de este sagrado palmarés. ¿Habrá nuevo campeón o alguna potencia sumará otra estrella?
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