La ruta de la gloria: Todos los campeones de los Mundiales (1930 – 2022) A menos de dos meses para que el balón ruede en la histórica cita del Mundial 2026, la fiebre mundialista se encuentra en su punto más alto. Repasa la lista completa de todos los países campeones de los Mundiales de fútbol desde Uruguay 1930 hasta Argentina en Qatar 2022. ¡El palmarés histórico! ¿Quién ganará la próxima estrella?