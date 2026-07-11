La Scaloneta deja claro que no ha sido tratada con favoritismo ¡Scaloni planta cara! El DT de Argentina tritura las críticas de favoritismo arbitral en las vísperas del duelo ante Suiza.

El seleccionador de la Albiceleste defendió la transparencia del VAR de cara a los Cuartos de Final en Kansas City. “Es muy difícil que te ayuden porque no hay dobles interpretaciones”, sentenció en rueda de prensa.

El tablero arbitral bajo la lupa del campeón del mundo

La fisonomía de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 sigue registrando picos de altísima tensión perimetral fuera de los rectángulos de juego. Tras avanzar a los cuartos de final en un accidentado y agónico compromiso ante Egipto —que dejó encendidas las plataformas digitales debido a los reclamos del estratega africano Hossam Hassan por la disparidad de criterios en las jugadas de gol—, el director técnico de la Selección de Argentina, Lionel Scaloni, compareció ante los micrófonos oficiales en Kansas City. Lejos de esquivar los dardos, el timonel santafesino desactivó las pizarras del rumor con una contundencia impecable.

Scaloni defendió el funcionamiento de la tecnología perimetral y desmitificó de forma proactiva la narrativa que sitúa a la Albiceleste bajo un manto de supuestos beneficios corporativos por parte de los silbantes en este certamen veraniego:

“Es muy difícil que te ayuden porque no hay dobles interpretaciones. Se cumplió a rajatabla lo que nos enseñaron en el curso previo al Mundial. En redes sociales se magnifica todo. Hoy es muy difícil favorecer a alguien”, argumentó de forma lineal el estratega, blindando el accionar de la cabina del VAR en el gol anulado a los “Faraones”.

Ironía histórica y la “rebelión” del vestuario

Con una fisonomía sumamente distendida y apelando a la memoria de las grandes gestas del balompié sudamericano, el entrenador ironizó sobre la campaña de desprestigio que suele acompañar los registros contables de las escuadras campeonas. “En el 86 también decían que nos favorecían”, rememoró entre risas ante los corresponsales internacionales, entendiendo el desamor institucional que genera ver al vigente monarca del planeta nuevamente en las aduanas definitivas del torneo de naciones.

“Hay gente que no quiere que Argentina gane y es normal, porque ya ganamos el último Mundial. Algunos jugadores incluso usan eso como una rebelión para jugar mejor”, gatilló Scaloni, revelando cómo el bando transforma los ataques perimetrales en combustible anímico para rendir al máximo nivel de deidad strike por strike.

Pistas de gala para la aduana frente a Suiza

Más allá de los debates reglamentarios que queman las redes, el director técnico ofreció detalles quirúrgicos sobre las planillas del once titular que saltará a la grama del Arrowhead Stadium este sábado para medir fuerzas ante el peligroso bloque de Suiza y Rubén Vargas. Scaloni se mostró conforme con la fisonomía colectiva expuesta en la última tanda y asomó la posibilidad de darle continuidad al bloque matriz, sin descartar variantes tácticas en el mediocampo de la mano de un Leandro Paredes que revolucionó las pizarras tras su ingreso en octavos.

“Ya repetí el equipo varias veces, no sería descabellado hacerlo. Tampoco que pueda hacer un cambio, pero va a ser parecido a lo del otro día”, concluyó el estratega de 41 años.

La Copa del Mundo se alista para un choque histórico. Con los antecedentes de São Paulo 2014 sobre la mesa y las tarjetas amarillas al límite, la Scaloneta sabe que para meterse entre los cuatro mejores deberá ratificar su jerarquía sobre el césped sin depender de las pizarras de los referís.