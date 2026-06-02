La realidad detrás de estas afirmaciones combina declaraciones reales brindadas por los propios futbolistas en años anteriores con interpretaciones erróneas que han terminado por distorsionar los hechos con el paso del tiempo.
El origen real del fanatismo de Cristiano Jr. por la Pulga
La afirmación que vincula al hijo mayor del astro portugués con el capitán de la selección argentina es completamente verídica y forma parte de la historia oficial de las galas del Balón de Oro:
El encuentro en la gala: Durante la ceremonia de entrega del galardón en la edición de 2015, el propio Cristiano Ronaldo le presentó a su hijo, Cristiano Jr., a Lionel Messi en los camerinos del evento.
La confesión del padre: En dicho encuentro, transmitido por las cadenas internacionales de televisión, Ronaldo le confesó directamente al argentino que su pequeño pasaba horas viendo videos de sus jugadas en internet y que hablaba constantemente de él en casa.
El posteo en redes: El fanatismo del joven quedó ratificado en el año 2017 cuando, al inaugurar su perfil oficial en la plataforma de Instagram, dedicó una de sus primeras publicaciones a Messi con un mensaje de agradecimiento calificándolo como su ídolo.
El matiz sobre las declaraciones de Messi y su hijo Thiago
Por el contrario, la versión que asegura que Thiago Messi admira profundamente a Cristiano Ronaldo y le pregunta de forma constante a su padre por el delantero luso es un mito de internet. Si bien el capitán del Inter Miami ha reconocido en diversas entrevistas de prensa que su hijo mayor es un apasionado del fútbol que sigue de cerca a los principales jugadores del mundo, el atacante rosarino nunca ha emitido una declaración formal o exclusiva señalando un fanatismo específico de Thiago hacia la figura de CR7.
Los analistas de redes sociales apuntan a que los creadores de contenido digital suelen replicar de forma invertida las anécdotas verídicas de los jugadores para generar interacciones y mantener activa la narrativa de una rivalidad sana fuera de los terrenos de juego.