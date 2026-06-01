Paul Pogba cuenta sobre el apoyo de Cristiano Ronaldo El mediocampista francés Paul Pogba rompió el silencio sobre el abandono que sufrió tras su suspensión y reveló el inesperado apoyo que recibió del astro portugués.

El fútbol de máxima categoría suele estar rodeado de luces, millones y una enorme cantidad de personas que desaparecen cuando la gloria se apaga. En una reciente y conmovedora declaración difundida por la plataforma especializada Mendia Fútbol, el mediocampista francés Paul Pogba desnudó la dolorosa realidad que vivió tras ser notificado de su dura sanción por dopaje, revelando que mientras su entorno más cercano le dio la espalda, Cristiano Ronaldo apareció de forma inesperada para ofrecerle su mano.

Pogba relató con amargura que, tras salir a la luz pública la suspensión que ponía en jaque su carrera profesional, su teléfono celular explotó con mensajes durante apenas dos días para luego quedar en un silencio absoluto.

La hipocresía en el fútbol y el abandono de los amigos

El exjugador de la Juventus de Turín explicó cómo la adversidad le sirvió de filtro para descubrir quiénes estaban realmente a su lado en los momentos de crisis. Según sus palabras, personas a las que consideraba como hermanos desaparecieron por completo, sus representantes dejaron de llamarle y supuestos amigos cercanos comenzaron a argumentar que se encontraban demasiado ocupados para atenderle.

El centrocampista galo reflexionó sobre cómo el balompié profesional te hace sentir querido y protegido cuando estás en la cima, pero también posee la crueldad suficiente para mostrarte de golpe quiénes se quedan contigo cuando caes en desgracia.

El mensaje de Cristiano Ronaldo que conmovió a Pogba

En medio del aislamiento y la soledad, el mensaje que más impacto causó en la vida de Pogba provino de una figura de quien jamás esperó una muestra de afecto en ese momento. Cristiano Ronaldo se comunicó con él, alejándose por completo de la faceta de estrella mundial, de los entrenamientos, el fútbol o la presión de los medios de comunicación.

De acuerdo con el relato de Paul, el atacante portugués se interesó de forma genuina por su bienestar emocional y la estabilidad de sus seres queridos, preguntándole textualmente cómo se encontraba de la cabeza y si su familia estaba bien. Días después, el futbolista luso volvió a contactarlo para ofrecerle cualquier tipo de ayuda financiera o logística para su recuperación, pidiéndole de manera humilde que no dejara que el orgullo le impidiera aceptar el respaldo.

Esta enorme muestra de solidaridad fuera de las canchas ha provocado una oleada masiva de admiración entre los fanáticos del deporte rey en las plataformas digitales, quienes coinciden en que el gesto de Ronaldo confirma que, más allá de la rivalidad por saber quién es el mejor de la historia, el astro portugués destaca por su enorme calidad humana, su empatía ante los procesos de sufrimiento ajeno y su discreción para realizar buenas acciones sin buscar el aplauso de la prensa.