La temporada 2026-27 de LALIGA EA SPORTS y LALIGA HYPERMOTION comienza este viernes 14 de agosto con una combinación especialmente atractiva: el regreso de los grandes clubes del fútbol español, la presencia de numerosos campeones del mundo y el retorno a la máxima categoría de tres históricos como Málaga CF, Real Racing Club y RC Deportivo. El campeonato llega, además, apenas un mes después de la conquista del Mundial por parte de España, por lo que varios de sus protagonistas afrontan el nuevo curso con muy poco margen entre el final de la competición internacional y el regreso a los clubes.

El atractivo de la temporada también está relacionado con la selección española. 17 de los 26 futbolistas que integraron el plantel campeón del mundo juegan en LALIGA, muchos de ellos formados en las canteras del fútbol español. Entre los nombres que regresan a sus clubes aparecen Lamine Yamal, Pau Cubarsí, Éric García, Dani Olmo, Gavi, Pedri y Joan García, en el FC Barcelona; Álex Baena, Marcos Llorente, Marc Pubill y Álex Grimaldo, en el Atlético de Madrid; Unai Simón, Aymeric Laporte y Nico Williams, en el Athletic Club; Mikel Oyarzábal, en la Real Sociedad; Marc Cucurella, en el Real Madrid, y Borja Iglesias, en el Celta.

La influencia del Mundial no se limita a España. Argentina, finalista de aquel partido del 19 de julio, también cuenta con una representación importante en el campeonato español. Seis de sus futbolistas están actualmente en el Atlético de Madrid: Juan Musso, Nahuel Molina, Thiago Almada, Giuliano Simeone, Nico González y Julián Álvarez, mientras que Giovani Lo Celso pertenece al Real Betis. En total, 25 jugadores que disputaron la final del Mundial regresan a LALIGA, lo que añade un componente especial al comienzo de la competición.

Tres históricos vuelven a Primera

Una de las principales novedades será el regreso de Málaga CF, Real Racing Club y RC Deportivo a LALIGA EA SPORTS. Los tres clubes consiguieron volver a la máxima categoría después de competir en LALIGA HYPERMOTION.

El retorno del Deportivo recupera además uno de los grandes enfrentamientos regionales del fútbol español: el derbi gallego contra el Celta. El conjunto coruñés regresa nueve años después de su última temporada en Primera, la 2017-18, cuando descendió tras finalizar en la decimoctava posición.

El primer capítulo del derbi gallego será en Vigo, en la jornada 18, el 3 de enero de 2027, mientras que el encuentro de vuelta se disputará en A Coruña, en la jornada 32, el 18 de abril.

Un calendario repleto de clásicos y derbis

Entre los partidos que concentrarán buena parte de la atención están los dos Clásicos entre Barcelona y Real Madrid. El primero será el 25 de octubre de 2026, en la jornada 10, con el Barcelona como local en el Spotify Camp Nou. La segunda cita será el 9 de mayo de 2027, en la jornada 35, con el Real Madrid recibiendo al Barcelona en el Bernabéu.

También habrá dos derbis madrileños. El Atlético recibirá al Real Madrid el 20 de septiembre de 2026, en la jornada 7, en el Riyadh Air Metropolitano. La vuelta será el 4 de abril de 2027, en la jornada 30, en el Bernabéu.

El calendario incluye además el derbi catalán entre Espanyol y Barcelona, con el primer enfrentamiento el 3 de enero de 2027 y la vuelta el 18 de abril; el derbi vasco entre Athletic Club y Real Sociedad, previsto inicialmente para el 1 de noviembre y nuevamente el 2 de mayo; y el derbi sevillano entre Sevilla y Real Betis, con partidos el 22 de noviembre y el 7 de febrero.

El derbi de Valencia enfrentará a Levante y Valencia el 3 de enero, con la vuelta el 7 de marzo de 2027.

La jornada del 3 de enero será particularmente especial porque coincidirán tres derbis: el gallego y el catalán en LALIGA EA SPORTS, y el canario en LALIGA HYPERMOTION.

También hay grandes partidos en Segunda

LALIGA HYPERMOTION contará con 22 equipos, de los cuales 18 han jugado alguna vez en la máxima categoría. Entre los enfrentamientos destacados estará el regreso del derbi canario entre UD Las Palmas y CD Tenerife. El primer duelo será el 3 de enero en el Estadio Gran Canaria, mientras que la vuelta está programada para el 28 de marzo en el Estadio Heliodoro Rodríguez López.

También se disputará el derbi asturiano. El primer encuentro será el 27 de septiembre en el Carlos Tartiere, mientras que la vuelta tendrá lugar el 25 de abril, durante la jornada 36, en el estadio del Real Sporting.

Así comienza la temporada

La primera jornada de LALIGA EA SPORTS tendrá como punto de partida el duelo entre Deportivo Alavés y Getafe, programado para el sábado a las 19:30, seguido a las 21:30 por el Sevilla-Rayo Vallecano.

En LALIGA HYPERMOTION, el primer partido será el viernes a las 20:30, entre Real Sociedad B y CD Castellón, en el Estadio Zubieta. El sábado se disputarán, entre otros, Cádiz-Celta Fortuna y Real Oviedo-Granada, ambos a las 19:00, además de Mallorca-Valladolid, a las 21:30.

La temporada de LALIGA EA SPORTS se extenderá hasta el 30 de mayo de 2027, cuando se dispute la jornada 38.

Dónde seguir los partidos

Los aficionados tendrán diferentes opciones televisivas. En LALIGA EA SPORTS, cinco partidos por jornada estarán disponibles en Movistar LALIGA mediante Movistar Plus+ y Orange, mientras que otros cinco serán emitidos por DAZN LALIGA a través de DAZN, Movistar Plus+, Orange, Euskaltel, Telecable y R. Además, habrá un encuentro por jornada en abierto mediante DAZN en abierto y Teledeporte.

En LALIGA HYPERMOTION, todos los partidos y el playoff de ascenso estarán disponibles en LALIGA TV HYPERMOTION, con una oferta que, según la información proporcionada, alcanza 23 operadores. También habrá un partido en abierto a través de GOL y Cayo TV, además de determinadas emisiones en canales autonómicos como Televisión Canaria, CRTVG, IB3 y 3Cat.

Así, la temporada 2026-27 no solo comienza con la expectativa habitual por el título, las plazas europeas y la permanencia. El regreso de clubes históricos, los campeones del mundo que vuelven a sus equipos y un calendario repleto de clásicos y derbis convierten el nuevo curso en uno de los grandes acontecimientos deportivos del año en España.