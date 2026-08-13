LaLiga frena la ‘Ley Vinicius’ El CTA pondrá el foco en sustituciones demoradas, lesiones simuladas y pérdidas deliberadas de tiempo para aumentar el juego efectivo, mientras descarta expulsar por taparse la boca al hablar con un rival.

El inicio de una nueva temporada de LaLiga traerá consigo algo más que el regreso de los grandes clubes y sus estrellas. También supondrá la aplicación de nuevas directrices arbitrales con un objetivo muy concreto: reducir las interrupciones innecesarias y conseguir que el balón esté en juego durante una mayor cantidad de tiempo.

El Comité Técnico de Árbitros (CTA) ha colocado la fluidez del partido en el centro de su mensaje para la temporada 2026-27. Algunas de las normas ya fueron utilizadas durante el Mundial, mientras que otras llegarán al fútbol español con determinados matices. La intención, según la información proporcionada por el organismo, es perseguir las conductas que puedan convertirse en mecanismos deliberados para detener el partido.

La filosofía parte de una idea sencilla: el tiempo de juego efectivo es una de las principales demandas del fútbol moderno. No se trata únicamente de que los partidos duren 90 minutos más el añadido, sino de conseguir que una proporción cada vez mayor de ese período corresponda realmente a acciones futbolísticas.

Desde el CTA, además, se insiste en que la aplicación de las nuevas normas deberá estar acompañada por el sentido común.

Sustituciones bajo vigilancia

Uno de los primeros comportamientos que estarán bajo observación será el de los jugadores que retrasen deliberadamente una sustitución.

Cuando un futbolista tarde más de 10 segundos en abandonar el terreno de juego, su sustituto no podrá ingresar inmediatamente. En ese escenario, el compañero tendrá que esperar hasta la primera interrupción después de un minuto real de juego.

La medida busca atacar una práctica habitual: utilizar el momento de la sustitución como una herramienta para consumir segundos cuando un equipo intenta proteger una ventaja.

El problema no está en sustituir a un jugador, una acción completamente legítima, sino en convertir el procedimiento en una estrategia para detener el ritmo del encuentro. Con la nueva interpretación, cada segundo adicional puede tener una consecuencia deportiva.

Las lesiones simuladas también estarán bajo la lupa

Más compleja será la situación de los futbolistas que finjan una posible lesión.

Si un jugador simula una lesión para detener el partido, deberá abandonar el terreno de juego. Sin embargo, podrá regresar un minuto después de la interrupción, sin necesidad de esperar a que el juego vuelva a detenerse.

El objetivo es evitar que una supuesta molestia física se convierta automáticamente en una herramienta para congelar el encuentro durante varios minutos.

La norma adquiere todavía más relevancia cuando el involucrado es un portero. El guardameta tiene una posición particular porque su salida del campo puede alterar considerablemente la dinámica del partido. Por eso, el CTA también prestará especial atención a las situaciones en las que los porteros puedan fingir lesiones con la intención de detener el juego.

Si el árbitro considera que existe una pérdida de tiempo deliberada y que la lesión no es necesaria, el entrenador deberá elegir a un jugador de campo para abandonar el terreno en menos de 10 segundos. Si el técnico no cumple con esa instrucción, será el capitán quien tenga que salir.

Además, si el árbitro detecta una expectativa clara de pérdida de tiempo deliberada, podrá comenzar directamente una cuenta atrás de 10 segundos para aplicar las medidas correspondientes.

Esto supone un cambio importante porque coloca la responsabilidad no solamente sobre el futbolista, sino también sobre el cuerpo técnico y, eventualmente, sobre el capitán.

El CTA no aplicará la llamada ‘Ley Vinicius’

Pero no todas las nuevas disposiciones serán aplicadas en LaLiga. Una de las decisiones más llamativas tiene que ver con la norma que permite sancionar con expulsión a los jugadores que se tapen la boca mientras hablan con un rival.

La IFAB permite que cada competición determine si aplica esta disposición. El CTA español ha decidido no hacerlo.

La explicación ofrecida por el organismo es clara: taparse la boca durante una conversación no será motivo de tarjeta roja en las competiciones nacionales porque los árbitros consideran que no necesariamente conocen lo que el jugador está diciendo y que expulsarlo únicamente por ese gesto podría resultar injusto y excesivo.

La decisión resulta especialmente llamativa porque este comportamiento ha adquirido una enorme relevancia en el fútbol internacional y también ha estado asociado al debate sobre Vinicius Júnior. De ahí que la norma haya sido identificada popularmente como la denominada ‘Ley Vinicius’.

Sin embargo, en España no se aplicará de esa manera.

El verdadero desafío será la uniformidad

La gran incógnita no estará solamente en el contenido de las normas, sino en cómo se aplicarán durante los partidos.

El fútbol es un deporte donde las situaciones pueden cambiar en cuestión de segundos. Una lesión puede ser real, una sustitución puede retrasarse por múltiples razones y determinar si existe una intención deliberada de perder tiempo no siempre resulta sencillo.

Por eso, la apelación del CTA al sentido común será fundamental. Una aplicación demasiado rígida podría generar nuevas controversias, mientras que una interpretación excesivamente permisiva reduciría el efecto de las medidas.

En última instancia, el propósito es razonable: que los equipos ganen partidos por lo que hacen con el balón y no por su capacidad para consumir el reloj cuando el juego está detenido.

LaLiga inicia así una temporada en la que los árbitros tendrán herramientas adicionales para combatir esas prácticas. Pero también marca distancia respecto a otras decisiones disciplinarias, como la expulsión por taparse la boca al hablar con un adversario.

El mensaje del CTA es, por tanto, doble: más firmeza contra la pérdida deliberada de tiempo y más prudencia en aquellas acciones cuya intención no puede determinarse con suficiente claridad. El éxito de estas medidas dependerá de que los árbitros logren encontrar ese equilibrio sin convertir cada interrupción en una nueva batalla reglamentaria.