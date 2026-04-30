LaLiga le gana el pulso a Alemania y roza la quinta plaza de Champions Gracias a los resultados del Atlético y el Rayo Vallecano, España amplía su ventaja sobre la Bundesliga. ¿Tendrán cinco equipos en la máxima competición el próximo año?

Si tu equipo está peleando en los puestos de arriba, esta noticia te interesa más que un jonrón con las bases llenas. La lucha por ese cupo extra para la próxima UEFA Champions League está al rojo vivo, y tras los partidos de ida de las semifinales europeas, España le ha dado un “tablazo” a Alemania que nos pone a soñar con ver a cinco equipos de LaLiga en lo más alto.

El “empuje” del Atlético y el Rayo

Mientras el mundo miraba el Metropolitano, los números hacían lo suyo. El empate 1-1 del Atlético de Madrid ante el Arsenal y la victoria del Rayo Vallecano frente al Estrasburgo en la Conference League han sido oxígeno puro para el coeficiente español.

En la otra acera, a los alemanes les fue como perro en misa: el Bayern Munich cayó en un festival de goles ante el PSG y el Friburgo no pudo con el Braga en la Europa League. ¡Dos derrotas que nos caen como anillo al dedo!

La batalla de los puntos: ¿Cómo está el marcador?

Para los que les gustan los detalles tácticos de la oficina, así está la pelea por el coeficiente UEFA al cierre de hoy, 30 de abril de 2026:

España (LaLiga): 21.780 puntos.

Alemania (Bundesliga): 21.214 puntos.

Llevan una ventaja de 566 puntos. Esto significa que si el Atleti y el Rayo logran sellar sus pases a la final la próxima semana, España aseguraría ese quinto boleto, permitiendo que equipos como el Betis, Getafe o Celta mantengan viva la esperanza de jugar Champions el año que viene.

Una semana decisiva

La balanza se terminará de inclinar el próximo martes y miércoles. No solo cuentan las victorias, sino el bonus por avanzar de ronda. Si “LaLiga” hacen la tarea en Londres y en Francia, el fútbol español celebrará por todo lo alto una victoria estratégica que vale millones.

¿Ustedes creen que LaLiga es superior a la Bundesliga o estamos celebrando antes de tiempo?