LaLiga sin Barcelona: la guerra por la Champions y los puestos europeos con dos jornadas para el final Real Madrid, Atlético, Villarreal y Real Betis pelean por tres plazas de Champions. Celta y Rayo también tienen opciones. El 25 de mayo se cierra todo.

El Barcelona ya es campeón. Pero LaLiga 2025-26 todavía tiene mucho que decidir. Con dos jornadas restantes, la batalla por los puestos de Champions League, Europa League y Conference League está completamente abierta — y varios equipos se juegan su futuro europeo en los últimos 180 minutos de la temporada.

La tabla en la zona europea tras la Jornada 36

| Pos | Equipo | Pts | Situación |

| 1° | Barcelona | 94 | CAMPEÓN |

| 2° | Real Madrid | 77 | Champions asegurada |

| 3° | Villarreal | — | Champions asegurada |

| 4° | Atlético de Madrid | — | Champions asegurada |

| 5° | Real Betis | 54 | Pelea por 5ª plaza Champions |

| 6° | Celta de Vigo | 50 | Pelea por Europa |

| 7° | Rayo Vallecano | — | Pelea por Europa |

La quinta plaza de Champions: Betis vs Celta

La quinta plaza de la Champions League — que se disputa por el coeficiente UEFA entre España y Alemania — es el premio más codiciado de los que quedan por repartir. El Real Betis la ocupa con 54 puntos, pero el Celta de Vigo con 50 todavía tiene opciones matemáticas si gana sus dos últimos partidos y el Betis pierde.

Una diferencia de cuatro puntos con dos jornadas es manejable para el Betis — pero no imposible de remontar para el Celta.

Los puestos de Europa League y Conference League

Por debajo de la quinta plaza, varios equipos pelean por los puestos de Europa League y Conference League:

Rayo Vallecano — en la séptima posición, con opciones reales de Europa League

— en la séptima posición, con opciones reales de Europa League Athletic Club — también en la pelea

— también en la pelea Osasuna — que tuvo una temporada sorprendente

El calendario decisivo

Las dos últimas jornadas de LaLiga se disputarán el 18 y 25 de mayo. El 25 de mayo, todos los partidos se juegan simultáneamente — para evitar que los resultados se condicionen entre sí.

Para el Real Madrid, las últimas jornadas son también una oportunidad de terminar la temporada con dignidad después de una campaña marcada por el escándalo interno (la pelea Valverde-Tchouaméni) y la eliminación de Champions y Copa del Rey.