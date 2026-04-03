LaLiga vuelve con todo: la Jornada 30 trae un Atlético-Barcelona que puede definir el título Tras el último parón de selecciones de la temporada, las estrellas regresan con el cuerpo cargado de minutos y la cabeza puesta en una recta final que promete emociones en todos los frentes: campeonato, puestos europeos y descenso.

La pelota vuelve a rodar en España. Este viernes 3 de abril arranca la Jornada 30 de LaLiga EA Sports 2025/26, la primera tras el último parón internacional de la temporada, y lo hace con un calendario que no le da respiro a nadie. Desde la pelea por el título hasta la lucha por la permanencia, cada punto vale oro en este tramo decisivo del campeonato.

El plato fuerte: Atlético de Madrid vs. Barcelona en el Metropolitano

El partido que acapara todas las miradas se juega el sábado 4 de abril a las 21:00 horas en el Estadio Metropolitano. Atlético de Madrid y Barcelona se miden en un duelo que puede ser trascendental para la definición del título, pero que además es solo el primero de una serie de tres enfrentamientos entre ambos: después vendrán los cuartos de final de la Champions League a doble partido.

El Barcelona llega como líder, pero con una baja que duele: Raphinha sufrió una lesión en el isquiotibial derecho durante el amistoso de Brasil ante Francia (derrota 1-2 en Boston) y estará fuera aproximadamente cinco semanas. Un golpe durísimo para Hansi Flick, que pierde a una de sus piezas clave en el momento más caliente de la temporada. En cambio, Lamine Yamal vuelve enchufado tras la goleada de España 3-0 a Serbia en el Estadio de la Cerámica, donde la Roja mostró un nivel altísimo de cara al Mundial.

Del lado colchonero, Diego Pablo Simeone enfrenta un dilema de gestión de plantilla. Con hasta 14 internacionales convocados por sus selecciones —entre ellos Julián Álvarez, Giuliano Simeone, Molina, Musso y Almada con Argentina; Giménez con Uruguay; Sørloth con Noruega y Marcos Llorente y Álex Baena con España—, el Cholo debe armar el rompecabezas con jugadores que acumulan una carga de minutos brutal. El caso de Julián Álvarez es paradigmático: lleva 275 apariciones desde febrero de 2022 sin un receso estival de cuatro semanas, un desgaste que enciende alarmas. Además, el Atlético tiene la final de la Copa del Rey ante la Real Sociedad en el horizonte, lo que podría llevar a Simeone a dosificar esfuerzos.

Real Madrid visita Mallorca con Vinícius en alerta

Antes del bombazo del Metropolitano, el Real Madrid viaja a Son Moix para enfrentar al Mallorca el sábado a las 16:15 horas. Los de Álvaro Arbeloa llegan con la mira puesta en no perder terreno en la pelea por el título y con los cuartos de Champions ante el Bayern de Múnich a la vuelta de la esquina.

La gran preocupación blanca es el estado físico de Vinícius Júnior. El brasileño sufrió molestias musculares en el muslo tras el Brasil-Francia y se perdió un entrenamiento con la Canarinha, aunque los exámenes descartaron lesión y pudo reincorporarse al grupo. Aun así, la prudencia manda en un mes de abril que le exigirá al Madrid seis partidos como mínimo.

Jude Bellingham, por su parte, no fue arriesgado por Thomas Tuchel en el amistoso de Inglaterra ante Japón, ya que todavía se recupera de la lesión en el isquiotibial que lo hizo llorar en febrero. El mediocampista inglés apenas volvió como suplente tardío con el Madrid antes del parón. Su disponibilidad para Mallorca será clave._

Otros madridistas que tuvieron actividad internacional fueron Mbappé (gol incluido en la victoria de Francia 2-1 sobre Brasil y 3-1 a Colombia), Tchouameni y Camavinga con Francia, Rüdiger con Alemania, Valverde con Uruguay —donde anotó de penal en el 1-1 ante Inglaterra en Wembley— y el joven Mastantuono con Argentina.

La pelea por Europa: Betis y Real Sociedad no aflojan

La zona media-alta de la tabla ofrece una batalla fascinante por los puestos europeos. El Villarreal se afianza en la tercera posición con 58 puntos y pelea incluso por acercarse al Atlético, mientras que el Athletic Club visita al Getafe el domingo buscando no descolgarse.

Más abajo, el Betis y la Real Sociedad protagonizan una pugna directa por la quinta y sexta plaza, que otorgan billete a competiciones europeas. Los verdiblancos de Manuel Pellegrini reciben al Espanyol el sábado a las 18:30 con las bajas de Isco y Ángel Ortiz, mientras que la Real Sociedad abre la tanda sabatina a las 14:00 en Anoeta ante un Levante que pelea por su vida en la parte baja.

El cierre de la jornada, el lunes a las 21:00, trae un Girona vs. Villarreal en Montilivi que promete ser una partida de ajedrez entre dos equipos con aspiraciones europeas.

La zona roja arde: Rayo-Elche abre el telón con un duelo a vida o muerte

Si arriba se juega por la gloria, abajo se juega por la supervivencia. La jornada arranca esta misma noche con un Rayo Vallecano vs. Elche (21:00, Vallecas) que es, literalmente, un duelo a vida o muerte. Ambos equipos se asoman al precipicio del descenso y necesitan los tres puntos con desesperación.

El Rayo llega con una sola victoria en sus últimos seis partidos, una racha que lo ha acercado peligrosamente a la zona roja. El Elche, por su parte, sabe que no hay atajos para la salvación y que el calendario de las últimas nueve jornadas será implacable.

El Espanyol tampoco puede respirar tranquilo: no ha ganado un solo partido en todo 2026 y visita al Betis necesitado de un milagro. El Levante, en zona de descenso, viaja a San Sebastián con la misión de confirmar las buenas sensaciones de las últimas semanas.

El Valencia, otro histórico que sufre, recibe al Celta el domingo a las 16:15 en Mestalla, un partido que puede ser determinante para las aspiraciones de permanencia de ambos.

Las estrellas y el desgaste: la gran incógnita del regreso

El último parón de selecciones antes del Mundial 2026 dejó un tendal de minutos acumulados y algunas alarmas encendidas. Así vuelven las principales figuras de LaLiga tras la ventana internacional:

Llegan en óptimas condiciones:

Lamine Yamal — Fue titular en la goleada de España 3-0 ante Serbia. Vuelve enchufado y sin molestias físicas.

— Fue titular en la goleada de España 3-0 ante Serbia. Vuelve enchufado y sin molestias físicas. Kylian Mbappé — Brilló con Francia: anotó en la victoria 2-1 sobre Brasil y también jugó en el 3-1 a Colombia. En plenitud.

— Brilló con Francia: anotó en la victoria 2-1 sobre Brasil y también jugó en el 3-1 a Colombia. En plenitud. Federico Valverde — Convirtió de penal en el 1-1 de Uruguay ante Inglaterra en Wembley. Regresa con ritmo competitivo.

— Convirtió de penal en el 1-1 de Uruguay ante Inglaterra en Wembley. Regresa con ritmo competitivo. Franco Mastantuono — Fue convocado por Argentina y sumó minutos. Sin inconvenientes.

Llegan con alertas:

Vinícius Júnior — Sufrió molestias musculares en el muslo tras el Brasil-Francia. Los exámenes descartaron lesión, pero se perdió un entrenamiento y está en observación.

— Sufrió molestias musculares en el muslo tras el Brasil-Francia. Los exámenes descartaron lesión, pero se perdió un entrenamiento y está en observación. Jude Bellingham — No jugó ante Japón por decisión de Tuchel. Sigue en recuperación de la lesión en el isquiotibial que arrastra desde febrero. Es duda para Mallorca.

— No jugó ante Japón por decisión de Tuchel. Sigue en recuperación de la lesión en el isquiotibial que arrastra desde febrero. Es duda para Mallorca. Julián Álvarez — Jugó con la Albiceleste y acumula 275 partidos desde 2022 sin un descanso prolongado. El desgaste físico es una bomba de tiempo.

Baja confirmada:

Raphinha — Lesión en el isquiotibial derecho durante el Brasil-Francia. Estará fuera aproximadamente cinco semanas. Golpe durísimo para el Barcelona.

La acumulación de partidos es un tema que atraviesa toda la recta final. Con la Champions League en cuartos de final, la Copa del Rey con su final pendiente y un Mundial a menos de 80 días, los cuerpos técnicos deberán hacer malabares para mantener a sus estrellas en pie.

Todos los partidos de la Jornada 30

Viernes 3 de abril

Rayo Vallecano vs. Elche — 21:00 hs

Sábado 4 de abril

Real Sociedad vs. Levante — 14:00 hs

Mallorca vs. Real Madrid — 16:15 hs

Betis vs. Espanyol — 18:30 hs

Atlético de Madrid vs. Barcelona — 21:00 hs

Domingo 5 de abril

Getafe vs. Athletic Club — 14:00 hs

Valencia vs. Celta — 16:15 hs

Oviedo vs. Sevilla — 18:30 hs

Alavés vs. Osasuna — 21:00 hs

Lunes 6 de abril

Girona vs. Villarreal — 21:00 hs

Horarios en hora local de España (CET).

Lo que viene: un abril de infarto

Esta jornada es apenas el aperitivo. Abril promete ser el mes que defina la temporada en España. El Real Madrid tiene los cuartos de Champions ante el Bayern (ida el 7 de abril en el Bernabéu), el Atlético y el Barcelona se verán las caras tres veces en menos de dos semanas, y abajo, cada fin de semana es una final para los equipos que pelean por no caer al abismo.

LaLiga entra en su fase más visceral. Las estrellas vuelven de la ventana internacional con el cuerpo exigido y la cabeza en mil frentes. El que mejor gestione el desgaste, ganará la carrera.