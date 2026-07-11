Lamine advierte que Francia debe temer a España y minimiza su falta de goles El extremo de la Roja asegura que el combinado francés es el que debe preocuparse por el cruce de semifinales y afirma que su única prioridad en este Mundial es avanzar de ronda sin importar las estadísticas individuales.

Las pizarras de la Copa del Mundo están que arden. Tras la dramática victoria en el SoFi Stadium, Lamine Yamal asumió de inmediato su fisonomía de líder mediático y le mandó un aviso perimetral directo a la escuadra de Didier Deschamps.

Con apenas 18 años (a tres días de cumplir los 19), la joya del Barcelona fue condecorada con el premio al MVP del careo y trituró cualquier atisbo de duda en la zona mixta. Sus declaraciones textuales son una joya por su inquebrantable confianza, dejando claro que el bloque ibérico no se va a encerrar ante nadie.

Las declaraciones de cartel de Lamine Yamal

“Si Francia tiene que temer a alguien, es a nosotros. Ellos son los que nos tienen que tener miedo, ya los hemos eliminado. Sinceramente, creo que somos los dos mejores equipos del Mundial, pero no tenemos ningún miedo”, sentenció la joven deidad de la Roja de cara al cruce del próximo martes 14 de julio en Dallas.

La radiografía táctica del torneo según el MVP

El atacante también analizó el comportamiento de las plantillas rivales a lo largo del torneo veraniego, valorando el hecho de que nadie se ha atrevido a proponerles un intercambio de golpes frontal debido al volumen ofensivo que maneja la escuadra de Luis de la Fuente:

Dominio absoluto: “Estamos muy felices. Estamos en las semifinales y seguimos adelante. Hemos sido superiores. El gol nos dejó una sensación rara porque llegó cuando estábamos mejor. Pero la realidad es que nadie nos ha jugado de tú a tú. Todos nos esperan atrás. Lo importante es la victoria”.

La marca escalonada: “Ningún equipo nos ha jugado de tú a tú. Todos se encierran contra nosotros. Siempre estoy muy marcado, con varios jugadores encima de mí. Es lo que hay. Siempre queda algún compañero solo. Yo estoy para ayudar al equipo y ganar, que es lo que me importa”.

Colectivo por sobre las planillas individuales

Para cerrar con broche de oro en las pizarras de prensa, Yamal exhibió una madurez institucional encomiable al restarle peso a sus estadísticas individuales en este certamen de la FIFA (donde solo registra una diana ante Arabia Saudita en fase de grupos):

“No me frustra no meter goles. Gané la Eurocopa metiendo un gol. Si gano el Mundial y no marco más, nadie me dirá nada. Ganamos y ya está. Mientras vayamos pasando estaré muy contento”, concluyó de forma tajante.

El duelo de titanes del martes en Dallas promete alterar las pizarras de las casas de apuestas. Con Kylian Mbappé liderando el ataque galo con sus 8 gritos en el torneo y España respaldada por la mística goleadora de Mikel Merino en los minutos finales, las semifinales de este Mundial 2026 paralizarán al planeta por completo.