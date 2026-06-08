Lo que Lamine Yamal le quiere “arrebatar” a Gavi en el Mundial La euforia digital por ver a la nueva joya de la Roja conquistar los libros de historia del torneo ecuménico tropieza de frente con el rigor de la matemática biológica. Aunque la conversación entre los canteranos del Barcelona existe, las calculadoras confirman un error de contexto en el debate. Aclaramos la confusión en redes sobre el récord goleador de Gavi en los Mundiales y el verdadero hito que busca Lamine Yamal en este 202

El ecosistema de las redes sociales ha vuelto a encender los debates en el vestuario de la Selección Española a las puertas de sus compromisos en la Copa del Mundo 2026. Una reciente reseña difundida por la plataforma digital La Gambeta Sports puso el foco en una supuesta y amigable rivalidad interna entre las dos jóvenes superestrellas del FC Barcelona: Pablo Gavi y Lamine Yamal.

Según el reporte, al ser cuestionado sobre la posibilidad de que el extremo derecho pulverice sus registros y se asiente como el goleador español más joven de la historia de los Mundiales, Gavi bromeó diciendo que Yamal ya le ha arrebatado prácticamente todas sus marcas de precocidad y que esa era la única estadística que le quedaba en su patrimonio personal. Sin embargo, la comunidad del fútbol y los fanáticos más atentos detectaron de inmediato una grave inconsistencia cronológica en el planteamiento de la nota.

La matemática de la edad: ¿Por qué es biológicamente imposible?

El debate en la caja de comentarios fue zanjado rápidamente por usuarios con almanaque en mano, como enriquecaro, yoelucas y santiago_amc1171, quienes recordaron que el récord absoluto de España está blindado debido a las fechas de nacimiento de ambos atletas:

La marca de Gavi: El combativo mediocampista andaluz se consagró en la pasada Copa del Mundo de Qatar 2022 al anotar con apenas 18 años y poco más de tres meses de edad.

La realidad de Yamal: Lamine arranca la actual cita mundialista de este 2026 contando ya con 18 años y 11 meses de edad, y celebrará sus 19 años en pleno desarrollo del torneo veraniego.

Por lo tanto, la contextualización inicial de la publicación resulta errónea. Estadísticamente, Lamine Yamal ya no tiene posibilidad alguna de superar a su compañero de club como el anotador más joven de la historia de la selección ibérica en un Mundial.

El verdadero objetivo: El “Hat-Trick” de Pelé

El verdadero núcleo de la plática entre los dos canteranos azulgranas —y lo que verdaderamente aspira a conquistar Lamine— apunta hacia un récord de calibre global. El atacante catalán se ha trazado la meta de buscar un triplete (hat-trick) en esta edición de 2026 para convertirse en el futbolista más joven de todos los tiempos en conseguirlo en una Copa del Mundo, una distinción histórica que le pertenece al legendario brasileño Pelé desde Suecia 1958.

A nivel de debate internacional, internautas de la CONCACAF como djmatu98 y 0d1r_97 recordaron con picardía que si se trata de buscar al futbolista de menor edad en agitar las redes en este certamen de 2026, las miradas no deben fijarse en España, sino en el continente americano, donde el joven prospecto mexicano Gilberto Mora asoma como el verdadero candidato a amenazar los récords históricos de juventud si logra vulnerar las porterías contrarias.

Entre bromas de vestuario, afectos cruzados de una generación dorada de La Masía y la distorsión de los datos en las plataformas informativas, la realidad dicta que España goza de un arsenal joven envidiable. Lamine Yamal no podrá quitarle el récord de debut goleador a Gavi, pero tiene el camino libre para intentar estampar su propia firma en el olimpo del fútbol mundial con hazañas de mayor envergadura colectiva.