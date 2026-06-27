Las figuras del Mundial 2026 que romperán el próximo mercado de fichajes en Europa La Copa del Mundo de Norteamérica coincide con la ventana de transferencias en el viejo continente. Grandes colosos como el Real Madrid, Liverpool y la Juventus ya tienen la chequera lista para cazar a las revelaciones del torneo.

El Mundial como el trampolín perfecto para el estrellato. El desarrollo de la Copa del Mundo 2026 no solo está dejando batallas épicas sobre el césped, sino que también ha encendido las alarmas en las direcciones deportivas de los principales clubes de Europa. Al coincidir plenamente con el mercado de fichajes veraniego, las grandes actuaciones en la cita mundialista están disparando el valor de mercado de varios futbolistas, provocando un auténtico “tire y afloje” millonario.

A continuación, analizamos las cinco figuras de la fase de grupos que tienen las maletas listas para protagonizar traspasos históricos:

1. Ayyoub Bouaddi (Marruecos / LOSC Lille)

A sus apenas 18 años, el fino mediocampista del Lille se ha consolidado como el “diamante en bruto” de los Leones del Atlas tras decidir representar a Marruecos. Fuera de las canchas es un prodigio que estudia matemáticas y gana concursos de oratoria; dentro del campo, su visión de juego y orden táctico han provocado que la prensa internacional lo compare con Sergio Busquets e Iniesta. El Real Madrid, Manchester City, Liverpool, Arsenal y PSG ya se han puesto en contacto con su entorno. El Lille no lo dejará salir por menos de 60 millones de euros.

2. Vozinha (Cabo Verde / Agente Libre)

A sus 40 años, el veterano guardameta caboverdiano está viviendo un auténtico cuento de hadas. Tras quedar libre del Chaves de Portugal, su soberbia actuación para frenar a España lo lanzó al estrellato absoluto, provocando un fenómeno de masas digital al pasar de 50 mil a más de 15 millones de seguidores en Instagram. Al ser agente libre, es la opción de bajo costo más codiciada del momento y ya fue ofrecido formalmente en el fútbol brasileño.

3. Folarin Balogun (Estados Unidos / AS Mónaco)

El delantero estrella del conjunto norteamericano está justificando cada centavo de su valor bajo las órdenes de Mauricio Pochettino. Con dos goles anotados en el torneo, el ariete de 24 años desea un nuevo reto fuera del Mónaco. La escuadra del principado exige 57 millones de dólares por su ficha. El Arsenal (club donde se formó), el Newcastle, el Borussia Dortmund y la Juventus de Turín (donde se reencontraría con su socio Weston McKennie) lideran la carrera por firmarlo.

4. Johan Manzambi (Suiza / SC Friburgo)

El atacante de 20 años ha irrumpido con una fuerza descomunal en el frente ofensivo helvético. Suma tres anotaciones clave en la fase de grupos (dos ante Bosnia y uno contra Canadá) para meter a Suiza en la siguiente fase. El ariete venía de firmar una gran campaña con el Friburgo alemán, alcanzando el subcampeonato de la Europa League. Su cotización previa al Mundial rondaba los 50 millones de euros, una cifra que se ha pulverizado con sus goles en Norteamérica.

5. Yan Diomande (Costa de Marfil / RB Leipzig)

El vertiginoso extremo de los “Elefantes”, galardonado como el mejor debutante de la Bundesliga con el Leipzig, está listo para dar el gran salto. Su rendimiento en la fase de grupos aceleró las negociaciones en la Premier League. El Liverpool ya presentó una oferta formal cercana a los 100 millones de euros, la cual fue rechazada por el club alemán, que estira la soga buscando ingresar una cifra cercana a los 120 millones. El jugador presiona para mudarse a Anfield este mismo verano.