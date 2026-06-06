Las asombrosas coincidencias entre el Mundial 2026 y la consagración de España en 2010 ¿Predestinados a la gloria? El sorteo de los grupos, la repetición del partido inaugural en el Estadio Azteca y el regreso de Shakira con el himno del torneo desatan la teoría del "elijo creer" en la prensa ibérica de cara a la cita norteamericana.